¿Qué tipo de música te ayuda a correr mejor?

¨Sin música la vida sería un error¨, proclamaba Friedrich Nietzsche, ¿será este pensamiento también válido para correr? Si hay alguien con autoridad que no dudaría en contestar que “sí”, sería el Doctor Costas Karageorghis de la Universidad de Brunel, quien lleva más de 20 años estudiando la capacidad motivacional de la música en el deporte.



Gracias a sus descubrimientos los runners tenemos un motivo más para celebrar y es que una de sus conclusiones precisa que correr mientras se escucha música mejora el rendimiento en un 15%.



Pero, ¿existen canciones más propicias a fomentar nuestra motivación que otras? Karageorghis afirma, que para que la música influya positivamente en nuestro rendimiento, se necesita un tempo de entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Para el profesor las bandas que mejor cumplen con este propósito son los Red Hot Chili Peppers, la reina del pop, Madonna, y el grupo del momento, Queen.



Claro está que los gustos musicales son muy variados y van a depender mucho del contexto cultural. “A unas edades puede funcionar I like the way you move, de BodyRockers, y a otras, Dancing queen, de ABBA”, reflexiona el catedrático

Los estilos musicales ideales

Los estudios realizados por Karageorghis no son los únicos en determinar la influencia de la música en el running, en esta misma línea se encuentra la investigación de la empresa de electrónica, Jaybir, dirigida por la preparadora física, Tanya Poppet, y el psicólogo/entrenador de fitness, Leane Hall. La investigación evaluó la influencia del rock, heavy metal, música clásica, reggae, ópera y pop, en el rendimiento de los deportistas.



Los resultados determinaron que el pop, seguido muy de cerca por el heavy metal, son los géneros musicales con mejor respuesta. Todo lo contrario ocurre cuando se opta por salir a correr escuchando ópera o reggae. “Cuanto más rápida sea la melodía, mejor, ya que así el cerebro tiene más que procesar y nota menos el cansancio”, dice Hall.



Melodías que evoquen momentos

Algo que también debemos tener en cuenta para escoger las canciones cuando hagamos ejercicio, es que nos recuerden a momentos dinámicos que nos motiven. Si ponemos música que nuestro cerebro recuerde, nuestro cuerpo tendrá predisposición a imitar los movimientos que hizo anteriormente escuchando esas canciones”, dice Poppet.



Uno de los ejemplos más conocidos, es el caso del múltiple campeón olímpico, Haile Gebrselassie, quien confesó que pudo lograr una de sus más recordadas hazañas gracias a la melodía de Scatman John y su contagioso sonido techno. “La música de Scatman fue perfecta para lograr el récord mundial de 10,000 m. Si observas algunos de mis récords mundiales, puedes escuchar a Scatman en el fondo. El ritmo es perfecto para correr”, narra Haile.



Efectos de la música

Para el psicólogo deportivo Karageorghis la música es ideal para los deportistas por tres motivos:

1. La eficiencia energética de un runner puede aumentar hasta 3% si escucha música. Esto significa más tiempo para correr usando la misma cantidad de oxígeno.

2. El organismo reduce la sensación de cansancio cuando hay música presente. Las señales de fatiga son recibidas igualmente por el cerebro pero no con tanta precisión, ya que éste se encuentra “entretenido” por la música.

3. La música incrementa el rendimiento siempre y cuando haya sincronización entre ritmo y movimiento, cuando esto sucede, activamos las neuronas de la corteza prefrontal del cerebro, cuya área está vinculada con la capacidad de motivación y de dirigir la conducta a la consecución del objetivo trazado.



