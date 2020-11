La llegada de Edison Flores a la selección se puede definir este domingo, cuando finalice la etapa regular de la MLS. El peruano definirá con el DC United su futuro en la temporada del fútbol estadounidense y del éxito o no de ello depende su presencia en la selección peruana para los partidos ante Chile y Argentina.

El DC United es penúltimo en la tabla de la Conferencia Este -puesto 13- a falta de una jornada, sin embargo, aún tiene chances de clasificar a los play off de temporada ya que al repechaje van el puesto 7 al 10. Pero la derrota del pasado domingo por 4-3 ante New England Revolution complicó sus opciones.

¿Qué tiene que ver la clasificación del DC United con la selección peruana? Si el equipo peruano no avanza a los play off, Flores quedará libre y podrá viajar a Lima para unirse a la Bicolor. Si el cuadro de Washington avanza de fase, el nacional tendrá que seguir en territorio norteamericano ya que como pasó el mes pasado, su club no lo cederá con el argumento de la cuarentena. Yordy Reyna también está en el mismo club, pero el delantero no está convocado por Ricardo Gareca.

Perú: las novedades en la lista de Gareca para los duelos ante Chile y Argentina | VIDEO

De los siete peruanos que militan en la MLS, cinco ya tienen su pase a los play off. Orlando City de Pedro Gallese y New York City de Alexander Callens ya están en la serie final de la Conferencia Este. Lo mismo con Portland Timbers de Andy Polo, Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz y San José Earthquakers de Marcos López en la Conferencia Oeste. Cómo ya se sabe, de todos ellos, ya fue descartada la presencia de Callens en la Bicolor debido a que Nueva York mantienen las restricciones sanitarias.

Caso Polo

Al nombre de Callens se puede sumar el de Andy Polo, ya que en Chile reportan que pueden tener complicaciones con la llegada de Felipe Mora, compañero del atacante nacional. Portland pertenece al estado de Oregon, Estado que ha sido declarado de Alto Riesgo por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Lo de alto riesgo involucra que cada persona que llega de territorios de alto riesgos o del extranjero debe permanecer en cuarentena durante dos semanas, por lo que el Portland Timbers puede no ceder a Polo con el mismo argumento que antes el DC United y NY City no cedieron a sus jugadores.

Andy Polo anotó un golazo para Portland Timbers en la MLS





Así clasifica Flores

La noche del miércoles, Chicago Fire igualó 2-2 con el Minnessota United y dejó abierta la posibilidad que hasta cinco equipos opten por los lugares en los play off, siendo el DC uno de ellos, aunque el que depende de más resultados.

Tabla Puntos 9. Montreal Impact 23 10. Chicago Fire 23 11. Atlanta United 22 12. Inter Miami 21 13. DC United 21 14. Cincinnati 16 Última fecha

DC United vs. Montreal Impact

Chicago Fire vs. NY City

Inter Miami vs. Cincinnati

Columbus Crew vs. Atlanta United

Este domingo el DC United (21) de Flores se enfrenta al Montreal Impact (23), y de ganar pasaría a tomar su puesto en play off, sin embargo, depende de que dos de los otro tres equipos no ganen, es decir: necesita ganar y que Chicago, Atlanta e Inter no superen los 24 puntos.

Incluso, si Chicago Fire empata ante NY City, solo le bastaría con que el Atlanta o el Inter no ganen su partido, ya que ante la igualdad de puntos (24 con Chicago), se toma en cuenta los partidos ganados y el cuadro del peruano sumaría uno más.

Clubes por encima de la selección

No hace mucho la selección se ha visto ‘afectada’ por la importancia de la presencia de los jugadores en sus clubes -empleadores de los futbolistas-. La más reciente sin duda es la de la primera fecha doble de estas Eliminatorias en las que no pudieron venir desde Estados Unidos Edison Flores, Yordy Reyna -ambos desde Washington- y Alexander Callens, desde Nueva York, debido a que los clubes no lo cedieron por razones sanitarias: al regresar debían pasar 14 días de cuarentena, perjudicando su presencia en los partidos de la MLS.

Antes Paolo Guerrero pidió no ser convocado para los amistosos ante Ecuador y Brasil en setiembre del 2019 debido a que disputaba con el Internacional de Porto Alegre las etapas decisivas de la Copa de Brasil.

El Inter le pidió a Paolo Guerrero que le pidiera a la selección peruana no ser considerado apelando al esfuerzo que hizo el cuadro brasileño en esperarlo mientras duraba su sanción por dopaje entre el 2018 y 2019. Ricardo Gareca no estuvo de acuerdo ya que esos partidos eran de preparación para el inicio de las Eliminatorias, en principio programadas para marzo de este año.

“En este caso, necesitaba pedir permisos para estos dos juegos porque el Internacional está peleando cosas importantes aquí. El club me esperó durante el momento difícil que pasé y tengo que ser agradecido”, declaró Paolo Guerrero en su momento. El Inter no ganaba la Copa de Brasil desde 1992.

En efecto, el Inter estaba en semifinales de la Copa de Brasil y debía enfrentar a Cruzeiro, al cual superó con un global de 4-0. En la final no tuvo el mismo éxito ya que cayó 2-1 y 1-0 ante Paranaense y se quedó sin título y sin el premio de más de 15 millones de dólares, accediendo solo a poco más de 6 millones como subcampeón.

Decisión de Gareca

También sucede que los técnicos prefieren no alterar los tiempos de los futbolistas, es decir, cuando un jugador llega a un nuevo equipo no lo convocan para que logre adaptarse a su nuevo club. Eso pasó con Cristian Benavente en agosto del 2019 cuando Gareca no lo citó para los amistosos ante Ecuador y Brasil porque el ‘Chaval’ recién había fichado por le Nantes de Francia. En octubre, para los amistosos ante Uruguay, sí lo llamó, pero una lesión no permitió al jugador integrarse al plantel.

En la era Gareca, otros tres jugadores pidieron no ser convocados: Raúl Ruidíaz, Christian Cueva y Andy Polo, pero según palabras del propio técnico, todas obedecieron a razones personales de los futbolistas.





Falta de partidos

La otra situación en clubes que ha afectado a la selección es la falta de continuidad de los peruanos. Ya se vio con Miguel Trauco en el duelo ante Paraguay. El lateral no era considerado por el Saint-Etienne en un partido oficial desde marzo debido a que buscaban venderlo. Al no jugar, su ritmo futbolístico no fue el mejor con la Bicolor, pero como siempre dice Gareca, con la selección se potencian para dejar a un lado esas carencias.

Le pasó a Christian Cueva durante el 2019 con el Santos de Brasil. El volante llegó a la Copa América con solo cuatro partidos jugados en el Brasileirao en mayo, otros ocho en el Torneo Paulista entre febrero y abril y tres por la Copa Brasil. Tras el subcampeonato en el torneo continental, solo llegó a jugar un partido antes de decidir dejar el club e ir al Pachuca en medio de una controversia con los brasileños.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Perú: Gobierno denegó pedido de la FPF para disputar el Perú-Argentina con público | VIDEO