Antes de la llegada de Ricardo Gareca, los hinchas de la selección peruana estábamos acostumbrados a celebrar las sobras de una merienda ajena, a la que no parecíamos estar invitados. Con el ‘Tigre’ pasamos a ser parte del festín: cambiamos las migajas por frescas y deliciosas rebanadas de pan. Pero si hay algo que se mantuvo incorruptible fue la pasión en cada grito de gol. Previa a la llegada del DT argentino, cada anotación desataba la euforia a causa de la rabia y frustración contenida por los escasos resultados positivos. Y con Gareca en el banco, se celebraba porque cada tanto significaba acercarse a un objetivo nuevo y, para muchos, de sabor desconocido.

Con Ricardo Gareca al mando, Perú anotó 84 goles –no estamos contando los tres proporcionados por el reclamo ante Bolivia–, en 67 partidos, siendo Paolo Guerrero, con 17 goles en la ‘Era Gareca’, el que más goles marcó. De esos tantos, 29 fueron logrados por los delanteros ‘punta’ del equipo (Jefferson Farfán anotó 10 goles, pero seis de ellos fueron jugando en otra posición). En el equipo del ‘Tigre’ el ‘9’ siempre tiene un espacio especial y de vital importancia.

Paolo Guerrero estará fuera hasta el próximo año por lesión. Eso avivó un viejo temor del hincha: encontrar un reemplazante a su altura. Por los números y por lo que representa el capitán de la blanquirroja, es muy difícil tapar el espacio que deja. Pero si bien antes había incertidumbre por quién podría cubrir ese puesto, ahora, por lo menos, asoman opciones interesantes, algunas que hace unos meses pocos tenían en mente.

Uno de ellos es Santiago Ormeño, el peruano-mexicano que está haciéndose un nombre en el Puebla FC de México. A Aldair Rodríguez y Matías Succar ya los pudo ver de cerca y, seguramente, Ricardo Gareca no dejará de lado a Raúl Ruidíaz, quien, pese a que no tiene exorbitantes números con la selección peruana, no se cansa de meter goles en la MLS con el Seattle Sounders. A continuación, un repaso de todos los ‘9’ a los que el ‘Tigre’ ha llamado a la bicolor, algunos se mantienen vigentes y con chances intactas de ser considerados.

-Paolo Guerrero-

Poco queda por decir acerca de lo que significa el ‘Depredador’ para la selección peruana. No solo es el goleador, sino también el líder del equipo. Por eso, para Ricardo Gareca ha sido fijo desde que tomó las riendas de la bicolor, en el 2015. Paolo Guerrero es el goleador de la 'Era del ‘Tigre’ y es el máximo artillero de la bicolor. De los 39 que lleva con la blanquirroja (sin contar el que le anotó a Colombia por las Eliminatorias a Rusia 2018, pues la Conmebol lo consideró autogol de David Ospina), 18 fueron anotados con el DT ‘che’ en el banquillo. Su efectividad está garantizada.

La recuperación del ‘9’ del Inter de Porto Alegre está programada para inicios del próximo año, por lo que, de mantenerse el fixture de las Eliminatorias a Qatar 2022, estará apto para la quinta y sexta fecha. Para ese momento, Paolo Guerrero ya tendrá 37 años cumplidos; sin embargo, según dio a entender Gareca, seguirá siendo tomado en cuenta.

El estreno goleador de Paolo Guerrero en la 'Era Gareca' fue a lo grande: anotó un 'hat.trick frente a Bolivia, enl a Copa América 2015. (Foto: Getty)

-Jefferson Farfán-

Si bien no es su posición natural, a la ‘Foca’ no le es desconocida la posición de ‘9’. Aprovechando su polifuncionalidad, Ricardo Gareca lo ha colocado en todos los puestos de ataque: de extremo derecho e izquierdo, ’10′ y centrodelantero. Aunque de mediapunta o recostado por la derecha se acomoda mejor, gracias a su talento ha sabido trascender.

Jefferson Farfán es el segundo máximo goleador de la selección peruana –tiene 27 tantos (contando uno ante Costa Rica en un amistoso jugado en Arequipa que muchos cuentan como autogol) y supera por uno a Teófilo Cubillas–, y 10 de esos goles los anotó con Ricardo Gareca como entrenador.

Eso sí, no siempre se hizo presente en el marcador jugando de ‘9’. De esos 10 goles, cuatro los marcó jugando de ‘punta’. En un amistoso ante Colombia, en 2015, empezó el partido como mediapunta, pero al momento del gol –de penal–, el ‘Tigre’ ya había movido su banca y ‘Jeffry’ hacía funciones de ‘9’. Frente a Islandia, Escocia y Costa Rica –los tres en 2018– jugó de centrodelantero debido a la ausencia de su ‘compadre’ Paolo Guerrero.

Para el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, en octubre, pese a no tener equipo, la ‘Foquita’ es una de las opciones principales para ser el punta de Gareca. Para el técnico, pese a sus 35 años, sigue vigente para la blanquirroja.

Si bien Ra´pul Ruidíaz fue el '9' titular ante Islandia, ​Jefferson Farfán cubrió su posición cuando la 'Pulga' fue cambiado. Ahí llegó el gol de 'Jeffry' (Foto: Archivo GEC)

-Raúl Ruidíaz-

Estuvo presente en la primera convocatoria de Ricardo Gareca –un amistoso en Estados Unidos ante Venezuela–, pero luego debió esperar a que las Eliminatorias a Rusia 2018 estén ya en desarrollo. Dueño de un olfato de gol innegable y que floreció en su última etapa con Universitario, Raúl Ruidíaz pronto captó la atención del ‘Tigre’. Y una vez que pegó el salto al Monarcas Morelia, se hizo infaltable en sus listas de convocados. Ante la eventual ausencia de Paolo Guerrero, la ‘Pulga’ siempre era una alternativa respaldada por sus números en su club.

Sin embargo, no siempre ha sido solución y eso, pese al total apoyo de Gareca, no ha pasado desapercibido en los hinchas. En 33 partidos bajo el mando del ‘Tigre’, Ruidíaz solo ha anotado cuatro goles. Eso sí, hay que mencionar que en muchos de esos encuentros le tocó ingresar en reemplazo de Guerrero.

Al ser un ‘9’ de características distintas a las del ‘Depredador’ le costó ser determinante. Igual de esos cuatro goles dos fueron claves: ante Venezuela (2016) en Eliminatorias a Rusia 2018 –salvando un empate que a la larga sería decisivo– y frente a Brasil en la Copa América Centenario 2016 –con la mano–, el cual significó el pase a cuartos de final y la eliminación del ‘Scratch’. Los otros dos los anotó en amistosos frente el Salvador (2016) e Islandia (2018).

Raúl Ruidíaz ha marcado ocho goles en 14 partidos este 2020 y es el segundo peruano en el extranjero con más goles este año (Paolo Guerrero es el primero, con 10 goles en 15 encuentros con el Inter). Es el goleador de la MLS y seguramente, volverá a ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca en su lista para el debut en Eliminatorias a Qatar 2022. Y si el ‘Tigre’ se basa en los números, la ‘Pulga’ tiene muchas chances de ser el ‘9’ titular ante Paraguay.

-Claudio Pizarro-

Para la primera convocatoria de Ricardo Gareca a un torneo oficial, en 2015, el DT llamó al legendario ‘Bombardero de los Andes’, quien en ese momento, con 36 años, militaba en Bayern Munich. Fue para la Copa América de ese año y Claudio Pizarro encabezó la lista y disputó cuatro de los seis partidos que Perú jugó en el torneo, siendo titular en tres.

En el segundo partido, la blanquirroja enfrentó a Venezuela, y Pizarro anotó el solitario gol del triunfo. Ese fue, además, su último gol con la selección peruana. Aunque en aquel partido Pizarro, como era su costumbre, se recogió un poco más, en la estrategia inicial del ‘Tigre’, él y Paolo Guerrero eran los ‘puntas’ del equipo.

Para las Eliminatorias a Rusia 2018, estuvo en las tres primeras convocatorias de fechas dobles. Jugó cuatro partidos y en todos fue titular. No anotó y alternó posiciones, llegando a jugar como mediapunta. Ante Uruguay, el 30 de marzo de 2016, Claudio Pizarro jugó su último partido con la selección peruana y no volvió a ser considerado por Ricardo Gareca. Hace poco, a los 41 años, anunció su retiro del fútbol y actualmente se desempeña como embajador del Bayern Munich.

Claudio Pizarro anotó su último gol con la selección peruana en la Copa América 2015, ante Venezuela. (Foto: Archivo GEC)

-Yordy Reyna-

No es fijo en las listas de Ricardo Gareca, pero en ocasiones el técnico ha echado mano de él. Tiene dos goles con la selección peruana, pero no con el ‘Tigre’ en el banco: los marcó en 2013, cuando Sergio Markarián era el técnico, en amistosos ante Panamá y Trinidad y Tobago. Su primera convocatoria con Gareca fue para la Copa América 2015. Durante el torneo jugó cuatro partidos y solo en uno fue titular: ante Paraguay, por el tercer y cuarto puesto.

Durante las Eliminatorias a Rusia 2018, Yordy Reyna jugó cinco partidos y solo una vez fue titular (contra Paraguay, en Lima). Luego del Mundial –no fue considerado para Rusia– fue llamado para varios amistosos y logró tener minutos. En el último tramo con el Vancouver Whitecaps no tuvo mucha continuidad y hace unos días fichó por el D.C United, en el que también juega Edison Flores. Su falta de ritmo en los últimos meses haría que no sea considerado para el debut de Eliminatorias.

Yordy Reyna solo ha jugado un partido oficial como titular en la selección peruana: ante Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias a Rusia 2018. (Foto: GEC)

-Beto da Silva-

No es un secreto que es del gusto de Ricardo Gareca. Desde 2016, cuando apenas tenía 19 años, el ‘Tigre’ lo convocó a la selección peruana. Su debut con la blanquirroja fue en el amistoso ante Trinidad y Tobago, previo a la Copa América Centenario 2016. Jugó de ‘9’ y anotó un buen gol. Asistió al torneo disputado en Estados Unidos, pero no sumó minutos. Jugó dos partidos en las Eliminatorias a Rusia 2018 –ante Argentina, en Lima y Chile, en Santiago–, ingresando en el segundo tiempo.

Su falta de ritmo en sus clubes y sus frecuentes lesiones no han permitido que Beto da Silva se consolide en algún equipo ni haya lucido su mejor juego cuando ha sido convocado. En la previa del Mundial de Rusia 2018, tuvo minutos en el amistoso ante Islandia, pero no trascendió. Estuvo en la lista preliminar de Ricardo Gareca para la Copa América 2019, pero, pese a haberse puesto a disposición del ‘Tigre’ semanas antes de que este dé la lista final, no quedó entre la nómina final.

Este año, con 23 años, en busca de continuidad y una nueva oportunidad en la bicolor. Regresó a Perú y fichó por Alianza Lima; sin embargo, una nueva lesión lo aquejó justo antes del reinicio de la Liga 1. Lesionado y sin continuidad, resulta imposible que sea convocado para el partido ante Paraguay del 8 de octubre.

-Iván Bulos-

No ha tenido un paso memorable en la selección peruana, pero sí ha estado en la órbita de Ricardo Gareca en algún momento. De hecho, su oportunidad con el ‘Tigre’ se dio en 2015, cuando jugaba en Deportivo Municipal. Debutó en un amistoso ante Estados Unidos –previo al inicio de las Eliminatorias a Rusia 2018–, jugando solo unos minutos, y unos días después fue titular en otro amistoso ante Colombia. Su buen momento en el cuadro edil, acompañado de su biotipo y características, hacían pensar que sería una buena alternativa ante una posible ausencia de Paolo Guerrero.

Sin embargo, Iván Bulos no volvió a ser considerado hasta 2017, cuando Perú debía enfrentar a Bolivia en Lima y a Ecuador en Quito por Eliminatorias. En ese momento, la ‘Moto’ jugaba en el Boavista de Portugal y Paolo Guerrero estaba suspendido por amarillas (para el partido contra Bolivia), por lo que el ‘Tigre’ decidió convocarlo, pero no tuvo minutos. Luego, no ha vuelto a ser considerado. Hace poco, con 27 años, firmó por Carlos Stein, en busca de continuidad y, por qué no, una nueva oportunidad en la selección. Si empieza a hacer goles –lleva ingresando en tres partidos y aún no convierte– y se aleja de las lesiones, podría entrar nuevamente en el radar de Gareca.

Iván Bulos ha sido titular una vez con la selección: en un amistoso ante Colombia en 2015. El partido terminó 1-1 y fue sustituido a los 60 minutos. (Foto: AFP)

-Daniel Chávez-

No solo fue uno de los primeros ‘9’ a los que convocó Ricardo Gareca, sino que, incluso, anotó un gol. Daniel Chávez era el ‘punta’ de César Vallejo en 2015 y atravesaba un buen momento. Eso le valió ser considerado en la lista preliminar del ‘Tigre’ para la Copa América 2015, aunque finalmente no asistió al certamen. Sin embargo, para la siguiente convocatoria, para unos amistosos ante Estados Unidos y Colombia fue considerado por el ‘Tigre’. Ante los norteamericanos fue titular y anotó. Sin embargo, no volvió a ser considerado. Actualmente, tiene 32 años y –tras pasos por Universitario, Melgar y Cantolao–, juega en Deportivo Llacuabamba, equipo con el ya lleva cuatro partidos y un gol anotado.

-Irven Ávila-

En un inicio del proceso de Ricardo Gareca era usualmente citado. Estuvo en la primera convocatoria del ‘Tigre’ –para el amistoso ante Venezuela– y también en la lista preliminar para la Copa América 2015, aunque no quedó en la nómina final. Durante las Eliminatorias a Rusia 2018, fue considerado para dos fechas dobles en 2016 –en esa época jugaba en LDU de Ecuador–, arrancando en dos partidos: ante Bolivia en La Paz (derrota 2-0 con posterior triunfo peruano 3-0 por un reclamo) y frente a Chile en Santiago.

No volvió a ser llamado, pese a que en 2017 tuvo un buen año en su retorno a Sporting Cristal y a que jugó dos temporadas en México (Lobos BUAP y Monarcas Morelia). Desde el año pasado juega en Melgar, con el que ya anotó dos veces esta temporada.

Irven Ávila fue convocado a la selección peruana para las Eliminatorias Rusia 2018. Fue titular ante Bolivia y Chile. (Foto: AFP)

-Diego Mayora-

Fue considerado para el partido ante Bolivia, en La Paz, por la sétima fecha de las Eliminatorias a Rusia 2018. El ‘Tanque’ llamó la atención de Ricardo Gareca ese año al ser uno de los goleadores del campeonato local vistiendo la camiseta de Unión Comercio. Antes del choque ante Bolivia, Colón de Argentina, equipo con el que Diego Mayora ya mantenía conversaciones avanzadas, confirmó su fichaje. Sin embargo, el ‘9’ no entró en lista para el partido en La Paz y tampoco ante Ecuador en la siguiente fecha. No volvió a ser llamado a la selección peruana y actualmente, con 28 años, pertenece a Deportivo Coopsol, de la Segunda División.

Diego Mayora fue considerado por Ricardo Gareca, pero no tuvo minutos. (Foto: GEC)

-Alexander Succar-

En 2015, el año en que Ricardo Gareca llegó a la selección peruana, Alexander Succar había disputado el Sudamericano Sub 20, siendo el goleador de Perú en el torneo con cuatro anotaciones. Su oportunidad con la selección mayor llegó en 2017, cuando fue considerado para los amistosos ante Paraguay, en Trujillo, y Jamaica, en Arequipa. En ambos tuvo minutos –incluso en el primero ingresó en reemplazo de Paolo Guerrero–, pero no logró anotar ni tuvo jugadas de peligro. Ese año fue goleador de la Universidad San Martín y emigró al Sion de Suiza para 2018, pero no volvió a ser considerado. Este año, con Universitario, lleva un gol marcado en seis partidos de la Liga 1.

Alexander Succar jugó el Sudamericano Sub 20 en 2015 y fue el goleador peruano con cuatro anotaciones. (Foto: GEC)

-Matías Succar-

El hermano menor de Alexander –tiene 21 años– es uno de los ‘9’ peruanos con más goles en la Liga 1. Esta temporada, lleva seis anotaciones en Deportivo Municipal, en 12 partidos, de los cuales 10 fue titular. Además, con 21 años, ‘pinta’ como uno de los que tiene mejor proyección. Matías Succar aún no ha sido convocado para ningún partido amistoso u oficial. Apenas tuvo su primera experiencia entrenando unos días en Videna, tras la convocatoria dada por Ricardo Gareca el 28 de agosto. Está en la actual órbita del ‘Tigre’, por lo que podría ser una de las novedades en la lista que dé esta semana.

Matías Succar lleva anotados 14 goles desde que debutó en primera división el año 2017. (Foto: GEC)

-Aldair Rodríguez-

Con 26 años, parece una de las apuestas para llevar la ‘9’ de la blanquirroja en un futuro. Aldair Rodríguez debutó en Alianza Lima en 2012, pero, tras varios años irregulares, en 2019 ‘despegó’, con la camiseta de Binacional. Sus 11 goles fueron determinantes para que el equipo de Juliaca se coronara campeón a fin de año, incluso anotó en la primera final. Este año lo empezó muy bien: en nueve partido de la Liga 1, anotó seis goles. Y en la Copa Libertadores, le anotó un gol a Sao Paolo. Esos números le valieron su fichaje hace unos días a América de Cali de Colombia.

En la última convocatoria de Ricardo Gareca, junto a Matías Succar, fue uno de los ‘puntas’ citados. Salvando las distancias con Paolo Guerrero –de cifras a todas luces inalcanzables en la selección– Aldair Rodríguez cuenta con el juego más parecido al goleador del Inter: juega de espaldas, aguanta, descarga y tiene buen juego aéreo. Además, sus características físicas son similares a las del ‘Depredador’. En la lista del ‘Tigre’ para este viernes, no sería descabellado ver su nombre, a menos que el entrenador argentino considere que primero debe adaptarse a su nuevo club.

Aldair Rodríguez fue considerado en agosto por primera vez a una selección nacional. (Foto: FPF)

En algunas ocasiones, dada la ausencia de un referente en el área, incluso jugadores como Andy Polo o André Carrillo han alternado como delanteros ‘punta’ durante un partido. La eventual ausencia de Paolo Guerrero ante algún imprevisto –como su lesión actual, por ejemplo– ha hecho que Ricardo Gareca busque alternativas. Incluso, en algún momento visitó a Gianluca Lapadula, quien tiene la nacionalidad italiana y peruana. Sin embargo, pese a que esa posición siempre ha generado incertidumbre, nombres como Aldair Rodríguez, Matías Succar o Santiago Ormeño se suman como alternativas. ¿Habrá sorpresas en la lista del ‘Tigre’?

