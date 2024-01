Horario Perú sub 23 vs. Argentina sub 23: conoce a qué hora juegan Perú vs Argentina por la fecha 2 del grupo B del Preolímpico 2024. ¿A qué hora empieza el partido? Revisa los horarios para ver el encuentro en Perú y Argentina a continuación.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ SUB 23 VS ARGENTINA SUB 23?

El partido Perú vs Argentina por el Preolímpico Sub 23 se jugará el día miércoles 24 de enero de 2024 en el Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Carabobo.

HORA PERUANA

Si estás en Perú, el partido de la selección peruana por el Preolímpico inicia a las 6:00 de la tarde.

HORA DE ARGENTINA

Si te encuentras en Argentina, la hora de inicio del compromiso Perú-Chile sub 23 es las 8:00 de la noche (20:00 horas de Argentina).