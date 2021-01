Conforme a los criterios de Saber más

“Lo notamos (a Christian Cueva) con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Él está convencido de que va a llegar bien (para las Eliminatorias). No pudimos prometerle nada, pero notamos un gran interés en él. Puede haber por su realidad, a lo mejor, un poco de descontinuo en sus equipos, pero el interés no es bajo”. Esta declaración pertenece a Ricardo Gareca y data de hace 11 meses atrás, pero bien podría explicar lo que está sucediendo en el presente. Si una frase encaja de forma exacta para hablar de una misma persona en dos momentos distintos, entonces, podemos presumir de que no cambiaron mucho las cosas.

El ‘Tigre’, antes de la cuarentena por el coronavirus, frenaba a los medios nacionales que le cuestionaban por Cueva y su polémica fuga de Santos a Pachuca en febrero del 2020. “Es muy difícil dejar de lado a jugadores que han tenido muy buen rendimiento en la selección”, decía intentando zanjar el tema.

Ahora no es Pachuca sino el Al-Fateh de Arabia Saudí el club que ayuda a Cueva a seguir siendo seleccionable. Hasta hace unas horas, por estar sin equipo, las redes se debatían con nuevas propuestas no solo para reemplazarlo sino para intentar que salga de la lista de Gareca. Al popular y siempre solicitado Cristian Benavente, quien no vive un gran momento en Bélgica, le apareció el nombre de una competencia que merece una mayor atención: Sergio Peña.

El volante del FC Emmen de Holanda vive su segunda temporada en la Eredivisie, el club pasa por un terrible momento en la tabla de posiciones, pero el desempeño del nacional destaca por encima de todos en el equipo donde lo acompañan los también peruanos Miguel Araujo, Jean Pierre Rhyner y Didier La Torre.

Con la balanza un poco más equilibrada entre Cueva y Peña ha llegado el momento de preguntarle al ‘Tigre’: ¿Insistir o cambiar? ¿Solo el talento de uno es más que la constancia y perseverancia del otro? ¿Hasta dónde es importante el factor respaldo o qué debe provocar un golpe de timón en la Blanquirroja?

Cara a cara

Si los ponemos en el mismo punto de partida, encontramos que sus carreras marchaban por carriles muy similares. Debutaron a la misma edad (16 años), pasaron por selecciones nacionales menores, emigraron y tuvieron que volver al fútbol peruano donde -por coincidencia- también vistieron la camiseta de San Martín y, claro, ambos gustan del brilloso estilo del paladar aliancista.

Sus caminos, por otro lado, encontraron un paralelismo muy singular, no solo por la distancia que los separa con el señorío al que entrará Christian Cueva (30 años) o la madurez que alcanzará Sergio Peña (26 años) este 2021, sino por un evento pasado que marcó este versus: mientras Cueva se elevaba como una de las figuras de la selección peruana a seguir en el Mundial Rusia 2018, Peña fue el jugador ’24′ en la lista de convocados y tuvo que abandonar la concentración a días del debut ante Dinamarca.

Tras Rusia, en cambio, hemos sido testigos de cómo las decisiones que tomó cada uno los llevaba por sentidos contrarios.

Sergio Peña anotó un golazo con el FC Emmen

Christian era señalado por acciones nada ejemplares en las calles, cambiaba Sao Paulo por Krasnodar y sin adaptarse retornaba a Brasil, donde Santos tampoco podía domarlo y lo apartaba entrenando fuera del primer equipo. Con la rebeldía llenándole de malos consejos la cabeza rompió palitos con el ‘Peixe’ y marchó a Pachuca. Pero Llegó la pandemia y dijo adiós a México mirando al Yeni Malatyaspor como nueva posibilidad. Tampoco halló su lugar en el mundo en Turquía y otra indisciplina le costó la rescisión del contrato. Todo esto mientras la FIFA le imponía -junto a los ‘Tuzos’- una sanción de 7 millones de dólares en favor de Santos. Hace unas horas el club Al-Fateh de Arabia Saudí lo acaba de presentar y el ruego es nacional: ojalá se mantenga por el bien de Perú.

Sergio, por su cuenta, masticaba piedras tras quedar fuera del Mundial, pero entendía que tenía que dejar al Granada de LaLiga Smartbank para probar suerte en el Tondela de la Primera División de Portugal. Sin embargo, no le iba a alcanzar para ser llamado a la Copa América de Brasil 2019. La selección le daba oportunidades a Christofer Gonzales, Gabriel Costa y Cristian Benavente en la ofensiva, y él no desmayaba y buscaba protagonismo en el FC Emmen de Holanda. Y así fue que la Eredivisie le dio la exposición necesaria para que Ricardo Gareca vuelva a confiar y cerró el 2019 y completó el 2020 en la lista de convocados en las Eliminatorias a Qatar 2022.

Es la foto de este momento la que invita al debate: ¿respaldo o recambio?

Números mandan

Cueva no fue jotita, pero llegó a desfilar por la Sub 20 de Gustavo Ferrín en el 2011; Peña no llegó a integrar la valiosa selección juvenil de Daniel Ahmed en el 2013 y recién en el 2015 se puso a las órdenes de Víctor Rivera. En la selección adulta, Christian tuvo un debut prematuro con Sergio Markarián, mientras que Sergio fue utilizado por Ricardo Gareca en momentos puntuales del tramo final hacia Rusia 2018: suplente en Asunción (4-1), debut ante Paraguay (amistoso 2017) y titular ante Argentina en La Bombonera (0-0).

Cueva en la Era Gareca Estadísticas Partidos 64 (59 veces titular) Victorias 26 Empates 15 Derrotas 23 Goles 10 Minutos 4.925

Sería injusto mirar lo que han hecho desde la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. La razón es evidente: Cueva fue borrado del Yeni Malatyaspor desde noviembre. Peña, por su lado, no estuvo en la fecha doble contra Chile (2-0) y Argentina (0-2) por una lesión de roturas de fibras.

Lo que sí es válido es mirar qué hicieron desde inicios del 2020 hasta la actualidad, con Cueva saltando de liga en liga y con Peña consolidándose en Holanda.

‘Aladino’ jugó tres partidos con Pachuca (52 minutos), y otros ocho con el Yeni Malatyaspor (556 minutos). No pudo abrir el marcador, solo sirvió dos asistencias en la Superliga de Turquía.

Peña, en cambio, alcanzó los 27 encuentros disputados con el FC Emmen entre la Eredivisie y la Copa de Holanda. Pudo sumar más encuentros, pero la liga holandesa se dio por finalizada a causa de la pandemia del coronavirus. En estos partidos jugados, el peruano marcó dos goles y sirvió tres asistencias. La diferencia se hace abismal con los minutos en cancha: 2.369 en total.

Restan dos meses para enfrentar a Bolivia en La Paz, y luego recibir a Venezuela a Lima. La fecha doble de las Eliminatorias más importante de los últimos procesos ya que la selección peruana arrancó por primera vez las cuatro primeras jornadas sumando apenas un punto.

Sergio Peña en la Era Gareca Estadísticas Partidos 10 (2 veces titular) Victorias 4 Empates 4 Derrotas 2 Goles 0 Minutos 209

Es seguro que Cueva se esforzará para ponerse al mejor nivel y ser tomado en cuenta por Gareca. A este esfuerzo tiene que sumarle la concentración de estar enfocado solo en el fútbol. De parte de Peña, su lugar es esperar con cautela y seguir demostrando que cuando el ‘Tigre’ gire a verlo, él estará preparado para el desafío de ser el creativo constante que Perú necesita para encaminar el sueño de clasificar al Mundial Qatar 2022. Las cartas están echadas.

