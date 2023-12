De miércoles hasta la fecha, la Videna fue casi un lugar de peregrinación: decenas de curiosos, y todos los reporteros de deportes en busca de la noticia sobre cómo va la negociación entre el entrenador uruguayo Jorge Fossati y la Federación Peruana de Fútbol. Todo inició en la tarde del miércoles, cuando Pablo Bentancur, agente de Fossati, se reunió con Sabrina Martín, la secretaria general de la FPF, y dicha conversación duró más de tres horas. El asunto era explicarle el proyecto que le ofrece la federación al experimentado técnico.

De ahí en adelante, el jueves y viernes Pablo Betancur también asistió a Videna. Está todo cerrado, pero hay detalles aún por ajustar.

Una fuente al interior de la FPF, cuyo nombre mantendremos en reserva, explica: “Gracias a Dios todo está muy encaminado, están cerca de cerrar el contrato, pero seguramente se dará en el transcurso de la próxima semana, porque se ha adelantado bastante, a veces nos olvidamos que recién ayer (jueves) se empezó las tratativas económicas y esto no es fácil, ya que se necesita un par de días, pero estoy confiado que se cierre la próxima semana”.

¿Cuál es la versión de Pablo Bentancur? A su salida de Videna el último viernes, conversó con los medios de comunicación que estaban esperándolo sobre la situación de su represantado con la FPF.

“Está ilusionado. Este es un reto más grande que el de la ‘U’”, mencionó al peruano uruguayo, quien se reunió con el directorio de la FPF de manera continúa en los últimos tres días.

Los primeros días

Jorge Fossati llega este sábado a las 17:00 p.m. para cerrar su vínculo con Universitario y despedirse de manera formal con la administración presidida por Jean Ferrari. Hace unas horas se despidió a través de un video muy emotivo, donde agradeció a la hinchada crema por su cariño: “Gracias a mi querida y respetada gente de la U. Aquí lo hicimos todos juntos”. De ahí, irá a Videna para firmar su contrato con la FPF hasta el final de las Eliminatorias con la renovación automática de clasificar al Mundial 2026.

Luego, de ese suceso, Jorge Fossati volverá a Uruguay entre el 22 o 23 de diciembre para pasar las fiestas navideñas junto a su familia. Tras ello, volverá a Lima la primera semana de enero para sumarse a la selección peruana.

En el noticiero de América deslizaron la información sobre el calendario peruano con el que iniciará Fossati su travesía con Perú: la selección peruana sostendrá dos amistosos ante selecciones europeas. El Comercio buscó a su fuente para saber qué hay de cierto con respecto a esa información. “Sobre esa especulación que dicen, es falso, si bien es cierto, tenemos dos o tres posibilidades, pero son eso, posibilidades. Sean selecciones europeas o no, es mejor concretar que decirlo, ya que después se caen y quedamos como tontos. Todavía en resumen no hay nada concreto, no pises el palito, estamos buscando para que el cuerpo técnico nuevo tenga esas posibilidades de buenos rivales, pero todavía no hay nada concreto”.

Los días de Fossati en Lima vienen intensos. Toca mucho trabajo.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.