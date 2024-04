Héctor Chumpitaz, destacado seleccionado nacional, cumple 80 años de vida y la Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como Conmebol, le envió un afectuoso saludo, reconociendo su notable trayectoria deportiva.

“Leyenda del fútbol peruano y campeón de la Copa América”, dice la publicación.

Chumpitaz fue parte de la generación dorada y el gran capitán de la selección peruana en la década de los 70′ que participó de dos ediciones de la Copa América, ganando la del 1975.

Además de ser el capitán de la blanquirroja, tuvo la responsabilidad de llevar el brazalete representando a todo nuestro continente.

El 31 de octubre del año 1973, como primer festejo por el día mundial de fútbol, la FIFA decidió organizar un partido amistoso para caridad, entre la Selección de Sudamérica y la Selección de Europa, en el Estadio Camp Nou del Barcelona de España, para enfrentar a los mejores jugadores del mundo, cada uno representando a su continente.

Representando a Sudamérica, el equipo fue conformado por: Miguel Ángel Santoro (ARG), Luis Pereira (BRA), Marco Antonio (BRA), Héctor Chumpitaz (PER) como capitán, Kike Wolff (ARG), Víctor Espárrago (URU), Rivellino (BRA), Teófilo Cubillas (PER), Miguel Ángel Brindisi (ARG), Paulo César (BRA), Hugo Sotil (PER).