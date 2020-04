En tiempos de cuarentena por el coronavirus, los jugadores están utilizando sus redes sociales para acercarse al público y mostrar su cotidianidad. En esta ocasión, Jefferson Farfán se conectó con un viejo amigo de la categoría 84′ de Alianza Lima, Roberto Guizasola. Entre broma y broma, el extremo de la selección peruana se refirió al descuento que le han hecho en su club en Rusia.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento”, dijo Farfán, mientras que Guizasola replicaba con una carcajada.

Luego acotó: “Le quito hasta la camiseta al profe, que se jueguen con todo menos con mi candela", explicó el extremo de la selección peruana.

Jefferson Farfán se refirió al descuento que le hicieron en su club en Rusia | Video: Instagram

La transmisión siguió su curso y duró más de una hora. Entra carcajadas, Farfán recordó haberle dicho a Luis Advíncula que lo “rasque” a Everton en el partido que disputaron por la Copa América.

“Ese enano lo mareó a mi negro Advíncula. Tanto así que en un tiro de esquina me acerqué y le dije que lo rasque, ya mucho con ese”, explicó ‘Jefry’.

