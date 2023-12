Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, indicó que, por el momento, “todo está indefinido” respecto a la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para dirigir a la selección peruana y reemplazar al técnico Juan Reynoso de cara a lo que resta de las Eliminatorias al Mundial 2026 y la Copa América 2024.

En diálogo con Carve Deportiva, el estratega uruguayo enfatizó que actualmente está enfocado en la elaboración de la temporada del club crema para el próximo año, pero verá que pasará en las próximas horas.

🎙️ “Por el momento estoy enfocado en la temporada 2024 de Universitario”.



🎙️ “Veremos qué pasa en las próximas horas”.



🎙️ “No niego las cosas que son realidad y que hubo contactos. Está todo indefinido lo de la selección de Perú”.



🗣️ Jorge Fossati en #EstoEsFútbol pic.twitter.com/ffpwPoUMHL — Carve Deportiva (@CarveDeportiva) December 6, 2023

Esto en el contexto que Juan Carlos Oblitas, director General de Fútbol de la FPF, viajó a Uruguay para ofrecerle a Fossati la dirección técnica de la blanquirroja.

LEE AQUÍ: Mauricio Larriera encontró equipo tras su paso por Alianza Lima: se va a dirigir a un club de Argentina

“Por el momento estoy enfocado en la temporada 2024 de Universitario. Veremos qué pasa en las próximas horas. “No niego las cosas que son realidad y que hubo contactos. Está todo indefinido lo de la selección de Perú”, expresó Fossati en la entrevista.

Además, destacó las cualidades físicas y técnicas del futbolista peruano, pero advirtió que no se ha hecho un buen trabajo en las divisiones menores.

TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Milito rechazó propuesta para dirigir a la selección peruana, según medio argentino

“El futbolista peruano siempre tuvo cualidades desde el punto de vista técnico. Después hay que organizarlos y ordenarlos. Los futbolistas peruanos tienen buena genética para trabajarlos desde el punto de vista físico”, expresó.

“Los jugadores peruanos están desfasados en las categorías más chicas. No se ve un gran potencial en cuanto a la calidad a corto plazo. No sé por qué, pero no se ha trabajado bien en los últimos años en juveniles”, agregó.

REVISA AQUÍ: Alianza Lima oficializó el fichaje de Renzo Garcés para la temporada 2024

Actualmente, la FPF negocia con Reynoso la finalización de su contrato por malos resultados, pero aún no llegan a un acuerdo. La selección peruana se ubica en el último puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026 con solo un punto.