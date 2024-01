Es inteligente Fossati al marcar distancia. “Voy a hablar de enero hacia acá”, dice, en referencia a que quiere evitar cualquier tipo de comparaciones con los procesos anteriores, desde el exitoso de Gareca hasta el malo de Reynoso. Y tampoco juzga. Sabe que a este nivel, los resultados son impredecibles ya que no solo depende de una sola persona, en referencia al anterior entrenador.

Y tendrá que remontar Fossati, y lo sabe. Y sabe de los condicionantes como el poco tiempo de trabajo, el universo peruano de jugadores y lo problemas en la Liga 1. Pero el uruguayo hace énfasis. “A mi me llamaron para la selección”, asegura cuando se le pregunta por todo lo que hay que arreglar en nuestro deporte. Su objetivo apunta a “llegar bien a las Eliminatorias de setiembre”, previo paso por la Copa América, otra tarea relevante.

Salir del último lugar es el primer paso, pero el profesor fue claro. “No prometo resultados, prometo dejar el alma”. Con esa frase dijo todo sobre lo que viene para él. Y hasta bromeó con su vínculo con el país: en Uruguay su dirección e Rambla con República de Perú.

"Fue un desprendimiento tener que dejar a un club, a su gente, y lo único que tengo es agradecimiento por todo lo que vivimos. Estaba agradecido al hincha peruano en general, porque hemos recibido cariño y respeto a lo largo del año, quería saludar eso. Es un orgullo dirigir a una Selección, y no es cualquier Selección, por eso entra el honor que se desprende de los sentimientos"

Según comentó él mismo, están evaluando con los directivos de poder viajar a visitar a los jugadores que juegan en el exterior, aunque también considera importante sentare a hablar con los jugadores locales, acompañar a la selección Sub 23 que desde el 20 de este mes juega el Preolímpico y estar en los estadios viendo los partido de la Liga 1. En los próximos días se tendrá más claro su planificación respecto a estos eventos.

Trabajará con el mismo comando técnico de Universitario, con Sebastián Avellino, Leonardo Martins y Gonzalo Gutiérrez a su lado. Con la directiva están buscando al preparador de arqueros y es posible que se sume un asistente nacional, pero todavía no está definido. De igual forma, falta conformar el cuerpo de trabajo total, desde los analistas hasta los scout en la federación.

El sistema

"Lo que no vamos a cambiar es la idea, que no es lo mismo del sistema. Si podemos, sí es un sistema que nos gusta, que nos da respuesta a muchas cosas, no hay sistema mágico. En los clubes tienes que arreglarte con los jugadores que tienes porque tienes un número limitado, aquí en la Selección todo peruano que juegue al fútbol y/o nacionalizado que pueda defender a la Selección, es un posible candidato. A la falta de tiempo de trabajo, le puedes sumar la elección de aquellos futbolistas que se adapten más a los que uno quiere"