Culminada la fecha doble de octubre por Eliminatorias, luego de vencer a Uruguay y perder ante Brasil, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, nuevamente fue consultado por la permanencia del entrenador de la selección peruana Jorge Fossati.

Pese a que en la previa ya había respondido que no le parecía “serio” tocar el tema en esta parte del año, explicó con mayor detalle su postura.

“Esto ni se discute (continuidad). Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana”, dijo en declaraciones a ATV.

“Seamos conscientes que acá estamos todos para dar la cara hasta el final. Si bien es cierto todos sentimos la derrota de ayer (martes) abultada, pero nos superaron y se acabó. Ahora a pensar en el siguiente partido y ojalá podamos recuperar jugadores”, añadió.

En esa línea, compartió sus sensaciones de cara a la segunda ronda del torneo, en la que la blanquirroja ya no tiene margen de error por una primera vuelta bastante discreta.

“La idea no es que tengamos éxito en un par de partidos más, la idea es que ganemos los partidos de locales. Si no ganamos los partidos de locales, es poco probable que luchemos un puesto para la clasificación, por lo menos el repechaje. Y por ahí robar puntos”, apuntó Oblitas.

El próximo partido de la selección será ante Chile en Lima el próximo viernes 15 de noviembre, donde se disputará un partido que puede ser decisivo.

Luego, el 19 del mismo mes, visitará a la campeona del mundo en Buenos Aires.