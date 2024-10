Hace varios años el histórico Deportivo Municipal atraviesa difíciles momentos económicos y su presidente, Aldo Olcese, confirmó que la licencia del club se encuentra suspendida.

El diálogo con el programa ‘Negrini Lo Sabe’ de Radio Ovación, el directivo edil se refirió al tema sin resolución con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

“El momento es complicado, el tema de la Sunat no se ha podido resolver por las deudas que se generaron el 2020 hasta marzo del 2023, esto hasta ahora no se ha podido solucionar, se está tratando de poder verse, esperemos que pueda ser lo más rápido posible para no tener problemas con la Licencia”, declaró Olcese.

En esa línea, explicó que el compromiso económico no pudo ser cubierto debido a un tema netamente administrativo con una propiedad.

“Había una propiedad que se dio como garantía, no se pudo pagar el fraccionamiento que se hizo, Sunat tomó la propiedad, y aún no ha podido venderla, por lo que nuestra deuda sigue”, dijo el directivo.

“Nosotros nos hemos acogido a la ley que salió el 29 de agosto. Ya salió el reglamento también, el Tribunal de Licencias suspendió por el momento. Nos habían quitado la Licencia, pero han anulado esa resolución hasta que vean bien el tema de que nosotros nos acogimos a esta nueva ley”, añadió Olcese.

Finalmente, anunció que en diciembre próximo se realizarán las elecciones, y que no se hicieron antes por algunos disturbios generados en el establecimiento pactado con anterioridad.