Pedro Pablo ‘Perico’ León falleció el reciente sábado y enlutó a todo el fútbol peruano. Con el dolor aún presente, Jorge Alva, presidente de la Comisión Médica de la Federación Peruana de Fútbol y médico de la selección por muchos años, recordó al legendario futbolista, quien brilló con camiseta ‘Blanquirroja’ y se convirtió en ídolo de Alianza Lima.

“(Era) una gran persona, gran jugador, para muchos, catalogado como el mejor '9′ del fútbol peruano y con el cual mantuve relaciones amicales, más allá de la relación médico-jugador”, aseguró Alva, en diálogo con el Diario El Comercio.

“Además de su fortaleza física, picardía y buena técnica para jugar al fútbol, mentalmente también era muy ingenioso. Una figura que me trae al recuerdo, al respecto, es cuando Argentina nos apretaba en La Bombonera y él apareció con el short roto y se cambió en plena Bombonera. Yo creo que eso exasperó al rival y demuestra la mentalidad ágil que tenía el recordado ‘Perico’ León”, añadió.

Por otro lado, el también exmédico en Universitario de Deportes, contó, con mucha gracia, el temor que le tenía ‘Perico’ León a las inyecciones, cuando empezaron a tratar, a inicios de la década del 70.

“Tuve oportunidad de ya tratarlo como médico. Le tenía mucho temor a las inyecciones y como que se resistía a hacerse análisis de sangre. Me decía ‘doctor, yo soy como Superman, ¿qué puedo tener?, así que, por favor, no me saque sangre'. Y entonces le dije ‘¿cuál es tu grupo sanguíneo? Y él no lo sabía’. Le expliqué la importancia de conocerlo y se sometió al examen”, reveló.

Comparado muchas veces con Paolo Guerrero, Jorge Alva reconoció que el cuidado de la pelota, en pleno juego, era una de las virtudes en común con el actual capitán de la selección peruana.

“A Paolo. es muy difícil que le quiten la pelota. ‘Perico’ también tenía esa habilidad. Cuidaba mucho la pelota. Si se la tenían que quitar, era con alguna falta”, indicó.

