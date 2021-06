Un punto en cinco fechas. Últimos en las Eliminatorias con el peor arranque en la historia. Cuatro goles a favor y 13 en contra. Tres partidos consecutivos sin anotar. Los números, fríos e incuestionables, reflejan una crisis futbolística en la selección peruana. Pero no hay tiempo para lamentos. Este martes 8 de junio (4 p.m.), la ‘Bicolor’ visitará a Ecuador en Quito y necesita un triunfo si quiere seguir con chances de clasificación a Qatar 2022, caso contrario seguirá alejándose.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de Janeiro.

El 0-3 ante Colombia golpeó y duro. Expuso a un equipo que ha perdido juego, eficacia y confianza. Sobre todo lo último. Para muchos es necesario hacer cambios. Para Ricardo Gareca también. El técnico que más alegrías nos dio en este último tiempo probó este domingo un equipo distinto al que jugó el último jueves. Sergio Peña y Gianluca Lapadula fueron las sorpresas , además de la inclusión obligada de Marcos López por el expulsado Miguel Trauco.

Lapadula, italiano de nacimiento pero con sangre incaica, se ha ganado el corazón del hincha peruano. Apenas ha jugado cuatro partidos con la ‘Bicolor’, pero ya exige minutos. Ante Colombia ingresó a los 65′, en un contexto adverso (3-0 abajo), y aún así tuvo un buen desempeño: cien por ciento de pases acertados, cinco de siete duelos ganados, dos faltas recibidas y un remate a portería. Ingresó a sumar .

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula enfundándose en un abrazo tras caer ante Colombia. (Foto: FPF / Andrés Lino)

El presente marca que Paolo Guerrero, capitán y abanderado de este equipo que nos llevó a un Mundial, aún no está al 100%. Los ocho meses alejados por una lesión están pasando factura: apenas jugó siete partidos este 2021 con el Inter. Por su parte, Lapadula acumuló 37 encuentros y anotó 8 goles la pasada temporada en la Serie A de Italia .

Con el panorama dado y el debate abierto, Deporte Total contactó a cinco periodistas deportivos para que den su punto de vista: ¿Guianluca Lapadula debe ser titular el martes frente a Ecuador?

Romina Vega (@romivega1108) / Fútbol en América

“Pasaron ya 3 años desde que Perú logró su clasificación al Mundial y los escasos resultados nos obligan a hacer cambios en el planteamiento. Todos nuestros rivales conocen a qué jugamos y, sobre todo, ya saben las características de nuestros seleccionados titulares que desde hace años vienen siendo los mismos. Sumado a que hoy, muchos de nuestros jugadores llegan desgastados, como es el caso de Paolo Guerrero. Gianluca Lapadula no será el delantero estrella que promete una ráfaga de goles por partido pero sí puede refrescar el ataque . Partiendo de un nivel físico, no menos importante, está en mejores condiciones y con mucho más ritmo para ser considerado desde el arranque. Y ha demostrado ser un delantero que se adapta rápido, con ubicación en el área y que se recoge para buscar el balón y colaborar de cara al arco. Lo que le faltan son solo minutos, y acto seguido, llegarán los goles”.

Gianluca Lapadula cantando el 'Contigo Perú' y Advíncula ayudándolo al final. 🇵🇪🤣pic.twitter.com/6Ns9o6sB02 — Los Convocados Perú (@Losconvocadospe) June 2, 2021

Mario Fernández / El Comercio

“Hemos visto poco a Lapadula a nivel de nuestra selección y en ese poco lo he notado con muchísimas ganas de comprometerse no sólo con la idea de Gareca -y eso ayuda a ambos, especialmente a estas alturas de la posición que vive la rojiblanca-, sino que puede figurar en lo que tanta falta hace hoy: goles y triunfos. Lo de Ecuador será difícil. Quito es altura y el rival hace años dejó de ser ‘pan comido’. ¿Afectará la altura a Lapadula? A lo mejor, pero las ganas que tiene ojalá que estén al mismo ritmo del triunfo último en Quito que nos puso a tiro de gol para Rusia 2018 . Que Lapadula y sus compañeros estén iluminados”.

Ana Lucía Rodríguez (@analuciarf) / GOLPERÚ

“ Me parece que Lapadula debería ser titular en Quito, pero jugando con Paolo Guerrero. Es decir, yo probaría con los dos desde el arranque . Poner solo a Lapadula me parece arriesgado porque nunca ha jugado en altura. Teniéndolo acompañado de Paolo se aprovecharía más sus desmarques, que lo hace bastante bien. Y la marca del rival estaría puesta más en Guerrero, con lo que a Lapadula le daría más libertad. Algo similar con lo que ocurrió ante Colombia, cuando estuvieron los dos juntos en cancha. Ante la situación y la obligación que tiene Perú de sacar los tres puntos, yo probaría con los dos”.

Gianluca Lapadula (Perú) vs. Colombia. pic.twitter.com/jB0dw1PeqZ — Luis Alfredo Gonzales (@luchvr_g) June 4, 2021

Giancarlo Granda (@Ggranda7) / GOLPERÚ

“ Sí, yo creo que Lapadula debe ser titular ante Ecuador, pese a la poca o nula experiencia que tiene jugando en altura . Pero dadas las circunstancias, y jugando como vimos a Paolo Guerrero en el último partido, en el que físicamente se le notó que no está al 100%, Perú debe llevar todas sus naves en este partido. Y ante esto, Lapadula ha mostrado estar en plenitud. Ahora, va a ser importante las mediciones que se hacen en la Federación de los temas físicos para saber si el rendimiento y su respuesta es buena ante este tipo de condiciones. Creo que será una decisión a tomar en el último momento, considerando que Perú esperará la llegada del equipo a Quito y ver cómo reacciona cada jugador”.

María José López (@lb_maca) / futbolista y periodista

“Todos sabemos de la jerarquía de Paolo Guerrero, todo lo que le he dado al fútbol peruano y lo que significa para la selección; pero como dijo alguna vez el profesor Ricardo Gareca, el fútbol es de momentos, del presente. Y si lo vemos por ese lado, creo que Paolo no está para ser titular. Es cierto que su presencia impone respeto en los rivales, pero viene de una lesión y no creo que esté para los 90 minutos. Por el contrario, Gianluca Lapadula tiene ritmo de competencia, ha jugado y ha marcado goles en su equipo, en un torneo difícil como la Serie A . Además, cada vez que le tocó entrar desde el banco ha demostrado ganas. Creo que aportaría más que Paolo en estos momentos si es titular”.

Paolo Guerrero vs. Gianluca Lapadula ante Colombia:

Your browser does not support the video tag.

José Chávarri (@Jose_chavarri) / Analista en Movistar Deportes

“Considero que Lapadula debería ser incluido en el equipo titular ante Ecuador. Sostengo mi opinión en la actualidad de Paolo, es decir, no pretendo compararlos ya que sería injusto, siendo nuestro capitán el mejor jugador de nuestra selección desde hace años. Sin embargo, Guerrero no se encuentra en su mejor momento, ya que estuvo un período largo inactivo por lesión. En Quito necesitamos presentar el mejor 11 posible, no podemos dar ventaja; si hay alguna posibilidad de competir en suelo ecuatoriano es desde lo físico y no permitir desequilibrios en lo defensivo. Poner a Paolo significaria sacrificar trabajo en defensa priorizando su jerarquía, lo cual, como ha sido demostrado en ocasiones anteriores, no nos da buen resultado. Además, necesitamos jugadores al 100% de sus capacidades, nada menos. Por otro lado, el comando técnico ha sometido a Gianluca a los exámenes correspondientes para ver si soportaría la altura y se conoce que han sido positivos, con lo cual no hay razón válida para dejarlo fuera del once inicial”.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de Janeiro.