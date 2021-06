Conforme a los criterios de Saber más

Sus primeros apuntes los hizo en un cuaderno. Estudiaba ingeniería de sistemas, pero el fútbol nunca dejó de ser su pasión. Jesús Chirinos, creador de Son Datos no Opiniones, una de las páginas de estadísticas de moda en el Perú, vive junto a Deporte Total las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que tiene a la selección peruana viviendo una de sus peores crisis deportivas en la era Gareca. Claro, él las vive de un modo diferente: anotando hasta el mínimo detalle en una base de datos.

“Yo acabé la carrera de ingeniería de sistemas y trabajo aún en ese rubro. Pero un día, pasando por un instituto, decidí entrar a preguntar y me matriculé en periodismo deportivo. En una clase de redacción nos pidieron que crearamos un fan page informativo. Entonces decidí crear Son Datos no Opiniones. Era fines de 2018 y empecé en el Facebook”, nos cuenta Jesús, que en 2019 empezó a trabajar mejor la data, en 2020 registró su marca en Indecopi y este año ha sido un boom en Twitter. Incluso cracks como Arturo Vidal, Gerard Piqué y Sebastián Abreu, así como leyendas vivientes como José Luis Chilavert y Claudio Pizarro, han retuiteado en algún momento su trabajo .

“Yo registro hasta los días que juegan cada equipo, cómo les fue un lunes, martes y así. Ocupo mucho tiempo de mis días haciendo esto, pero es lo más amo, lo que más me satisface”, señala mientras la entrevista telefónica avanza y nos damos cuenta de algo: Chirinos tiene una base de datos en la cabeza. Por cada seis o siete palabras, está soltando una estadística. Cada argumento o anécdota viene seguido de un porcentaje. “ Este recuerdo es alucinante. Mi padre falleció un 29 de octubre de 2017. Dos años después, un 29 de octubre de 2019, el programa Al Ángulo me mencionó. Era la primera vez. No lo podía creer ”, recuerda.

Cada dato suyo corre como pólvora en la red social del parajito azul. Tiene las precisas incluso antes de que estas se den. Y no dudó en darnos tres datos insólitos de la selección peruana. Eso sí, él aclara: son datos, no opiniones.

Las expulsiones, un dolor de cabeza

“Necesito un equipo con calma, que soporte cualquier adversidad que se presente en el partido”, decía Ricardo Gareca tras la expulsión de Carlos Zambrano ante Brasil. El ‘Tigre’, con toda razón del mundo, hacía un pedido público a sus dirigidos. Las expulsiones, sea en el contexto que sea, perjudican. Y el técnico de la selección peruana lo ha experimentado a lo largo de su etapa al mando de la Bicolor.

De acuerdo a las estadísticas de Jesús Chirinos, en estas Eliminatorias se han registrado siete expulsiones, de las cuales tres fueron para la selección peruana: Carlos Zambrano y Carlos Cáceda ante Brasil, y Miguel Trauco frente al combinado colombiano. Colombia (2: Yerry Mina y Daniel Muñoz), Ecuador (Gonzalo Plata) y Uruguay (Edinson Cavani) completan la lista.

El árbitro Bascuñán le muestra la tarjeta roja a Carlos Zambrano tras propinarle un codazo a Richardlison. (Foto: AFP)

Zambrano y Cáceda vieron la roja en la derrota 4-2 ante el ‘Scratch’ por la fecha dos. El ‘León’ fue expulsado por propinarle un codazo a Richardlison cuando el encuentro estaba 3-2 a favor del equipo dirigido por Tite. Minutos antes había cometido un penal que Neymar cobró por gol. Por su parte, el portero era suplente en ese partido y fue echado tras una gresca.

“Son cosas que son evitables y es algo que necesitamos solucionar. A este nivel de selecciones es muy complicado sostenerlo. Estando 11 contra 11 podíamos empatarlo pero ya con uno menos se nos hizo cuesta arriba”, dijo preocupado Gareca aquel día.

La de Miguel Trauco no fue una irresponsabilidad pero sí una exageración de ímpetu. El lateral izquierdo, ya con una amarilla, fue muy fuerte a una dividida con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el árbitro, tras recomendación del VAR, le mostró la roja. Hasta ese momento, Perú caía 1-0. El partido terminó 3 a 0.

La selección peruana fue goleada 0 - 3 por su similar de Colombia y quedó última en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022.

No faltaron los festejos, aunque momentáneos

“ Perú ha anotado al menos un gol en 16 de los últimos 19 partidos de local jugando por Eliminatorias (contando el repechaje ante Nueva Zelanda) . Las últimas tres veces que no pudo marcar fueron en el 0-2 ante Brasil (2018), en el 0-2 frente a Argentina (2020) y en el 0-3 vs. Colombia (2021)”, nos suelta Chirinos.

El dato, claro y concreto, nos señala que al menos hubo algún festejo momentáneo cuando la selección peruana jugó en Lima. Pero, ¿cuántas de esas celebraciones se alargaron hasta después del encuentro? Pues, en ocho. Luego se registraron cinco derrotas y tres empates . Además, en ocho oportunidades empezamos arriba en el marcador. En las otras ocho tuvimos que remar desde atrás.

Si revisamos los tres partidos que jugamos de local en estas Eliminatorias, tenemos los siguiente: la Bicolor arrancó arriba en un partido y en los otros dos empezó desde abajo. Todos los perdió . No hubo sostenibilidad del resultado ni capacidad de reacción.

Así le fue a la selección peruana en los últimos 20 partidos de local

RIVAL V/E/D TORNEO Colombia 1-0 / D Eliminatorias Rusia 2018 Venezuela 2-1 / V Eliminatorias Rusia 2018 Argentina 1-1 / E Eliminatorias Rusia 2018 Chile 1-0 / V Eliminatorias Rusia 2018 Ecuador 1-0 / V Eliminatorias Rusia 2018 Uruguay 2-1 / D Eliminatorias Rusia 2018 Bolivia 1-1 / E Eliminatorias Rusia 2018 Chile 4-3 / D Eliminatorias Rusia 2018 Paraguay 1-0 / V Eliminatorias Rusia 2018 Venezuela 2-2 / E Eliminatorias Rusia 2018 Ecuador 2-1 / V Eliminatorias Rusia 2018 Argentina 2-2 / E Eliminatorias Rusia 2018 Brasil 2-0 / D Eliminatorias Rusia 2018 Uruguay 2-1 / V Eliminatorias Rusia 2018 Bolivia 2-1 / V Eliminatorias Rusia 2018 Colombia 1-1 / E Eliminatorias Rusia 2018 Nueva Zelanda 2-0 / V Repechaje Rusia 2018 Brasil 4-2 / D Eliminatorias Qatar 2022 Argentina 2-0 / D Eliminatorias Qatar 2022 Colombia 3-0 / D Eliminatorias Qatar 2022

Ruidíaz-Pizarro, el eterno debate

Cada vez que Paolo Guerrero o Jefferson Farfán se lesionaban, el debate saltaba: ¿es Raúl Ruidíaz el delantero ideal para comandar el ataque peruano? Cualidades tiene y de sobra. Todas demostradas en los clubes donde estuvo. Sin embargo, después de cada partido la imagen del delantero de Seattle Sounders era comparada con la de un viejo conocido: Claudio Pizarro. El ‘Bombardero’, rompe-récords en Alemania, nunca pudo demostrar su eficacia de cara al arco cuando se ponía la blanquirroja.

Ante este panorama, Chirinos nos deja el siguiente dato: “de los delantero con más partidos en la historia de la selección, Ruidíaz es el único que no ha podido superar los cinco goles”. La ‘Pulga’, muchas veces expuesto ante las situaciones adversas en los partidos, apenas ha marcado cuatro tantos en 47 encuentros . Por su parte, Pizarro tiene 20 festejos en 85 cotejos.

De los delanteros con más partidos con PERÚ en la HISTORIA, Raúl Ruidiaz es el ÚNICO que no supera ni los 5 goles.



104P: P. Guerrero (39)

97P: J. Farfán (27)

85P: C. Pizarro (20)

57P: O. Ramírez (17)

57P: F. Maestri (11)

56P: F. Navarro (16)

49P: P. León (15)

47P: R. RUIDIAZ (4) pic.twitter.com/OcAeqcrrJl — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) June 5, 2021

El debate seguramente seguirá. Y cuando no esté Ruidíaz, habrá otro en su lugar a quien comparar. Pero debe quedar algo claro: lo escrito líneas atrás son datos, no opiniones .

