Corrección: Esta nota fue publicada originalmente en noviembre del 2019

“Aeea, yo soy Sabalero, aeea, Sabalero, Sabalero”, se escucha en Santa Fé. El Colón de Santa Fe, se coronó campeón por primera vez en sus 116 años de historia. Goleó 3-0 a Racing y logró el título de la Copa de la Liga Argentina, con lo que se ganó el derecho de competir en la Copa Libertadores 2022.

NOTA ORIGINAL

Era inicios del 2005, Colón de Santa Fe estaba pasando por una crisis institucional. Un año antes había quedado en mitad de tabla y no iba a disputar ningún torneo internacional. Se suponía que la nueva temporada iba a ser el de la renovación. Para ello se contrató al técnico debutante Juan Antonio Pizzi, quien había colgado los chimpúnes en el 2002. Curiosamente, hoy, Pizzi es el técnico de Racing, al que venció para coronarse.

Pizzi, como futbolista, fue un delantero hispano-argentino reconocido que llevó sus goles a México, España y Portugal. Sin embargo, como entrenador era una incógnita en ese entonces. De hecho, el santafesino en ese momento no estaba certificado para dirigir en Argentina, por lo que llamó a su amigo y excompañero en Tenerife José Guillermo del Solar para que lo acompañe. Chemo, retirado del fútbol profesional en el 2002 y graduado como técnico en España, sí tenía el permiso.

Chemos del Solar y Juan Antonio Pizzi en la pretemporada de Colón en Paraná, Argentina. (Foto: Archivo El Comercio)

La dupla Pizzi-del Solar prometía. Incluso pidieron como refuerzos a dos peruanos en plena carrera ascendente: Juan Manuel Vargas (que había tenido una gran temporada con Universitario) y Juan Cominges (con Sporting Cristal tuvo un brillante desempeño); ambos tenían 22 años.

Dos jovencitos Juan Vargas y Juan Cominges viviendo su primera experiencia internacional a los 22 años en Colón de Santa Fe. (Foto: Archivo El Comercio)

Pero lo que empieza bien no siempre termina igual. Tres partidos y la misma cantidad de derrotas después, Pizzi y del Solar fueron destituidos del elenco santafesino. ¿Las razones? Se dice que fueron los resultados, pero también hay rumores de las artimañas de la dirigencia. Los entrenadores habrían sufrido ataques con piedras de los hinchas de Colón por mandato del propio presidente Horacio Darrás, con la intención de que ambos renuncien y no se les pague la cláusula de salida que figuraba en sus contratos. Esta versión nunca fue confirmada, pero Juan Antonio sí tuvo palabras fuertes contra la directiva.

“El problema es que el presidente Darrás no era el presidente, sino una marioneta de [José] Vignatti y que nunca estuvieron convencidos de que yo podía ser el entrenador. Creo que me llamaron porque no encontraron otras opciones y yo me equivoqué en aceptar, sin saber si estaban realmente convencidos”, confesó en el 2011 en una entrevista con la revista argentina “El Gráfico”.

Más allá de si fue cierto o no el ataque hacia ellos, Pizzi y Chemo no continuaron en sus cargos. Ambos iniciaban así sus caminos como técnicos. “¿Me hiciste venir a la Argentina por tres partidos, cómo es esto?”, le preguntó en son de broma el entrenador peruano a su amigo Pizzi.

Chemos del Solar tenía 38 años cuando vivía su primera experiencia profesional como técnico. (Foto: Archivo El Comercio)

Caminos distintos

“A los dos meses que pasó todo, [José Guillermo del Solar] agarró Sporting Cristal. Me propuso que lo acompañara, pero yo preferí quedarme en Santa Fe”, señaló Pizzi en aquella entrevista.

Chemo llegó al Rimac y en su primer año salió campeón nacional. Por su parte, Juan Antonio arribaba al Perú para dirigir a la San Martín en el 2006, aunque no le fue tan bien. Mientras el peruano ganaba y era contratado por la Universidad Católica de Chile, uno de los equipos más grandes del país sureño, el argentino se seguía preparando para un nuevo reto.

Juan Antonio Pizzi en su presentación como técnico de San Martín.





El 2009 fue un punto de quiebre para los entrenadores. Como si el camino se dividiera en dos. Del Solar aceptaba la propuesta de dirigir a la selección peruana y Pizzi asumía la dirección técnica del Santiago Morning de Chile.

"Mi experiencia en la selección fue tan negativa que no volvería a meterme en un sitio así", señaló Chemo del Solar.

Luego de su paso por el país sureño, Juan Antonio dirigió clubes como la Universidad Católica del mismo país, Rosario Central y San Lorenzo de Argentina, Valencia de España, León de México. Además, tuvo pasos por la selecciones de Chile y Arabia Saudí. Esta temporada volvió al ‘Cuervo’ hasta hace unos días, pero fue destituido por malos resultados. En cuanto a títulos ganó un campeonato nacional de Chile con la Católica (2010), un Torneo Inicial de Argentina con San Lorenzo (2013) y la Copa América Centenario con Chile en el 2016.

Por su parte, Chemo del Solar dejó la selección peruana y tuvo dos etapas como entrenador de Universitario sin mucho éxito. Dirigió a San Martín en el 2016 y parecía haber renacido como técnico llegando así a Sporting Cristal, en donde los resultados no lo acompañaron y ya tuvo que dejar el cargo por decisión de la directiva. Actualmente es entrenador de la Universidad César Vallejo.

Chemo del Solar llegó a la César Vallejo en el 2018. En su primera temporada logró el ascenso a la primera división.

Colón fue el punto de partida de ambos en sus carreras como técnicos. Seguramente ambos soñaron llevar al ‘Sabalero’ a la situación en la que se encuentra hoy: celebrando un título, pero las circunstancias no lo permitieron.

