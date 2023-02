Sin minutos no hay goles y Santiago Ormeño lo padecía en el Chivas de Guadalajara, por eso el delantero de raíces peruanas optó por un cambio. Pensando en volver a ser llamado a la selección peruana, que ahora dirige Juan Reynoso, el ‘9′ pasará a préstamo al Juárez FC.

Juan Reynoso fue el técnico que le dio muchas oportunidades, tanto en Puebla como en Garcilaso. Eso hizo que Santiago Ormeño llegue a León y luego a Chivas, pero su actualidad no es la mejor. Veljko Paunovic, técnico del ‘Rebaño’ fue claro hace unos días y no lo tiene en sus planes.

“Simplemente lo que les dije en la previa, la última vez que me preguntaron esto. Hemos hablado con él, yo y el club estamos alineados con la decisión, creemos que tenemos opciones que consideramos están por delante de él. Eso se le ha comunicado al jugador y él lo asume”, aseguró.

En el último Apertura de la Liga MX, Santiago Ormeño estuvo presente en 13 partidos, pero solo en dos como titular. Jugó 387 minutos y anotó un tanto. Mientras, a fines del año pasado pudo disputar amistosos en la Copa Sky, donde marcó un doblete ante Santos.

Esto no ha disminuido las ganas de trabajar de Ormeño. “Su actitud no ha cambiado en los entrenamientos. No tenemos ningún problema con él y de momento mientras todo siga así, nosotros vamos a respetar siempre su contrato y a él mismo. El tema más allá no hay ningún cambio”, sentenció.

Por eso, el peruano-mexicano buscó nuevas opciones y jugará en Juárez FC, también de la primera división mexicana, en la Liga MX. Según pudo conocer El Comercio, el acuerdo entre Juárez FC con Santiago Ormeño es por el préstamo por un año con opción a compra del pase.





Juaréz FC será el nuevo equipo de Santiago Ormeño

El Juárez FC es un club relativamente nuevo en México. Conocido como los Bravos de Juárez fue fundado en el 2015 y hace de local en Ciudad Juárez, al noroeste de México. Jugó en Segunda hasta el 2019, cuando quedó en el segundo lugar y logró el ascenso. Ese mismo año disputó la final de la Copa MX ante América, que perdieron por 1-0.

En el presente torneo se han jugado cuatro fechas y Juárez FC solo ha ganado un encuentro. Los otros tres han sido derrotas. Si bien ha marcado seis tantos, apenas genera 1.3 grandes chances de gol por partido. Necesita un finalizador como Ormeño.

El último lunes, Ormeño arribó a Juárez FC, equipo dirigido por el técnico argentino Hernán Cristante, quien espera que Santiago vuelva a ser el goleador que fue con la camiseta de Puebla FC en la Liga MX en el 2020.

Santiago Ormeño llegó a Juárez para pasar las pruebas médicas con el club. Solo se espera el comunicado oficial para ver cómo le ira a nuestro compatriota en este nuevo reto.

