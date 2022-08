Sebastien Pineau , delantero de Alianza Lima que está por optar entre Perú y Chile , es uno de los nombres que más destaca en la nómina de convocados para el próximo microciclo de la ‘La Roja’ sub 20, con miras al Sudamericano de la categoría que se disputará en 2023.

El atacante de 19 años nacido en Santiago, de madre peruana y padre francés, aún no ha decido cuál de sus tres nacionalidades usará para jugar a nivel de selecciones absolutas y volverá a tener una experiencia con la estrella solitaria en el pecho.

Patricio Ormazábal, entrenador de la selección chilena sub 20, convocó al popular ‘Cavani peruano’ para los trabajos que tendrá su combinado entre del lunes 22 al miércoles 24 de agosto.

Pineau ya había debutado con ‘La Roja’ en un cuadrangular amistoso disputado en La Calera en diciembre del año pasado, dejando buenas impresiones.

Gustavo Roverano, estratega de la selección peruana sub 20, explicó que el jugador ha sido “citado por ambas selecciones” y “tiene que decidir” antes del Sudamericano 2023. “Es un tema sentimental, me comunicó enfáticamente que quiere jugar por la selección peruana”, señaló el exportero luego del primer llamado del artillero por parte de Chile. No obstante, el futbolista victoriano figura otra vez en los planes del país vecino.