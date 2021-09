Conforme a los criterios de Saber más

Siempre es mejor el que no está. Es una frase que se usa mucho en el fútbol donde solo once jugadores representan a una nación casi siempre disconforme con lo que ve en el campo. Y eso le pasa a la selección peruana. En un universo de jugadores tan corto de jugadores, no contar con alguno de los mejores, a veces pasa factura.

Han pasado horas desde la derrota ante Brasil que nos deja muy mal en las Eliminatorias Qatar 2022 y las tendencias en las redes sociales son Pedro Aquino en primer lugar y Carlos Zambrano entre las top. Y ninguno de ellos jugó la fecha triple por la Bicolor.

Las menciones se deben claramente porque la afición siente que se notó la ausencia de ambos jugadores, pese a que Zambrano no juega en la Bicolor desde octubre pasado, mientras que Aquino no fue a la Copa América por lesión.

Brasil no tuvo problemas en derrotar a Perú como local por la décima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Tras finalizar el partido algunos periodistas deportivos opinaron sobre el desempeño de la selección. Esto fue lo que dijeron.

Las razones de las ausencias solo Ricardo Gareca las sabe -y él sabe más que cualquiera de nosotros al respecto-, y según ha explicado, se deben a criterios futbolísticos. Sin embargo, los que están en el campo no han garantizado un buen accionar, en especial Anderson Santamaría, defensor que juega en el puesto de Zambrano.

“No voy a opinar de los muchachos que no están. Con Brasil hemos perdido estando completos en cualquier tipo de situación”, declaró Ricardo Gareca en la conferencia de prensa.

Si uno ve la convocatoria para la fecha triple, creo que se quedaba tranquilo con los nombres de mediocampo hacia arriba, pero en la defensa siempre hay puntos flacos. En la Copa América, Ricardo Gareca siempre hizo un cambio en defensa: solo Corzo fue titular inamovible. Luego Ramos, Santamaría, Araujo, Abram, Callens, Trauco y López alinearon en al menos uno de los siete partidos.

Partido Defensa Detalle vs. Brazil (0-4) Corzo, Ramos, Abram, López vs. Colombia (2-1) Corzo, Ramos, CALLENS, López Decisión técnica vs. Ecuador (2-2) Corzo, Ramos, Callens, TRAUCO Trauco volvía de una lesión vs. Venezuela (1-0) Corzo, ARAUJO, Callens, Trauco Decisión técnica vs Paraguay (3-3) Corzo, RAMOS, SANTAMARÍA, Trauco Decisión técnica

Lesión de Callens vs. Brasil (0-) Corzo, Ramos, Santamaría, CALLENS, Trauco Decisión técnica

Suspensión de Carrillo vs. Colombia (2-3) Corzo, Santamaría, Callens, LÓPEZ Decisión técnica

LEÓN HERIDO

Carlos Zambrano hizo sentir su molestia por lo que veía durante el partido ante Brasil. Criticó a los árbitros y al VAR por acciones puntuales como la falta sobre Santamaría previo al primer gol de Brasil y sobre todo por una posible roja a Neymar por agredir a Callens.

El ‘León’ es uno de los grandes ausentes. Su último partido fue ante Brasil en octubre pasado, cuando fue expulsado. Esa roja, al parecer, le costó el puesto entre los convocados.

Gareca confirmó la lista de convocados para la triple fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En la relación de jugadores, la gran ausencia es el defensor Carlos Zambrano que nuevamente no fue considerado por el estratega argentino. Estas polémicas jugadas responderían la notable ausencia.

El público reclama la presencia de Zambrano ante los errores de Santamaría, pese a que está Christian Ramos en ese puesto, aunque se critica que juegue en la Liga 1 (Vallejo). Mientras que Miguel Araujo no fue llamado.

Sin embargo, la actualidad de Zambrano no es de las mejores. En Boca Juniors venía siendo titular con Miguel Ángel Russo al mando, pero la salida del técnico también lo relevó. Entre julio y agosto solo ha jugado tres partidos (Unión, River y Estudiantes), siendo el último el 15 del mes pasado. Lo último que se supo de él es que sufrió unas heridas por un choque en los entrenamientos, nada que unos puntos de sutura solucionaran.





(Foto: Instagram Carlos Zambrano)

MARCA PESADA

El caso de Pedro Aquino ha generado más polémica. Si bien en el puesto se tiene nombres como Renato Tapia, Wilder Cartagena, Sergio Peña y Christofer Gonzales, el presente del volante del América da para pensar en que puede aportar.

Cuando salió la lista de convocados, Pedro Aquino no estaba y se pensó que era por una lesión al muslo por la que fue cambiado en un partido previo, ante Juárez. Sin embargo, cuatro días después -ya con la convocatoria anunciada- jugó 90 minutos ante Tijuana.

8 partidos jugados en los dos últimos meses

partidos jugados en los dos últimos meses 651 minutos entre julio y agosto

Pedro Aquino igual se iba a perder el duelo ante Uruguay por suspensión, sin embargo, hubiera podido estar ante Venezuela y Brasil. Su actualidad es buena, tanta que fue convocado para ser parte del All Star entre la Liga MX y la MLS, siendo titular en los primeros.

Liga MX vs. MLS: Peruanos se enfrentarán en partido de las estrellas Cuatro peruano estarán presentes en el duelo de los mejores jugadores de la Liga MX y la MLS. Juan Reynoso será el director técnico del elenco mexicano y tendrá bajo sus ordenes al volante del América, Pedro Aquino. (Fuente: América TV)

Pedro Aquino no fue llamado a la última Copa América porque estaba lesionado del pie derecho. Su último partido fue ante Ecuador en Quito, donde ingresó para los últimos 17 minutos.

Así como Carlos Zambrano y Pedro Aquino, quizás otros nombres se puedan agregar a la lista. Jefferson Farfán podría llegar en buen ritmo para los partidos dentro de un mes. Sus trabajos en Alianza se han intensificado y puede sumar muchos minutos en la Fase 2. El mismo Paolo Guerrero tiene estas fechas para seguir poniéndose a punto y así llegar en mejores condiciones, lo mismo para Edison Flores.

