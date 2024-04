“Fossati y sus chicos nos dieron una chispa de esperanza” , señaló Juan Carlos Oblitas tras el 4-1 ante República Dominicana. El Ciego, quizá apoyándose en los números conseguidos, se dejó llevar por el entusiasmo del momento.

Fossati prefirió enfrentar -con el debido respeto- a dos selección de segundo orden de la Concacaf. Lo hizo para buscar recuperar la confianza de la Bicolor (consiguió dos triunfos seguidos después de año y medio), probar su sistema 3-5-2 y ver en acción a sus dirigidos: en los dos encuentros jugaron 27 de los 29 convocados, solo no tuvieron minutos los arqueros Renato Solís y Diego Romero.

Fueron los primeros dos de los cuatro amistosos que sostendrá Perú antes de la Copa América 2024 (los otros dos serán en junio y, según el propio DT, uno sería en Lima y el otro en Estados Unidos). Y estas son las conclusiones que nos ha dejado las victorias ante Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1).

💪🏻 𝗔 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼#LaBicolor 🇵🇪 dejó todo en la cancha y volvió a conectar con nuestra hinchada en las tribunas.



🗣️ 𝑸𝒖𝒆 𝒔𝒆𝒂 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒆𝒏𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔

¿Funcionó el 3-5-2?

La historia reciente de nuestra selección nos dice que no nos fue bien con el sistema 3-5-2 (o 5-3-2) que usa Jorge Fossati. Lo intentó Ricardo Gareca y Juan Reynoso, nuestros dos últimos técnicos, y fallaron. Claro, el Tigre lo hizo ante Brasil en la Copa América 2019 y el Cabezón frente a Alemania en un amistoso. Fossati decidió hacerlo ante dos seleccionados que le puedan dar algunas facilidades para empezar a trabajar su idea.

Aún así, es difícil saber si realmente funciona o no. Ninguno de los dos rivales exigió a la zaga de tres centrales al punto de saber quiénes se adaptan mejor. Lo mismo en ataque: más allá de los goles, la Bicolor apenas realizó seis remates al arco en ambos encuentros. Probó con doble nueve (Guerrero-Lapadula) y sin nueve (Flores-Reyna) y, más allá de los goles de Paolo y Gianluca, no funcionó. Perú no dejó buenas sensaciones, en cuanto al juego se refiere. Aún falta madurar la idea, aunque eso es algo normal.

Lo que sí quedó claro es que Andy Polo fue el que más aprovechó el sistema que conoce a ojos cerrados: desde 2023, con Fossati, viene siendo carrilero en la U. Ante Nicaragua dio dos asistencias. Otro que entendió muy bien la idea fue Wilder Cartagena. El técnico uruguayo lo probó de interior por derecha y rindió mejor de lo que esperaban. El DT quedó muy conforme con el volante de Orlando City.

Wilder Cartagena es uno de los jugadores que más le gustó a Jorge Fossati tras los dos amistosos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Piero Quispe en modo Cueva

Piero Quispe no será la piedra angular en la selección de Fossati, pero el técnico pretende que sea pieza importante en su esquema. Al menos en un futuro cercano. La idea -claro está- es que tome la posta de lo que fue Christian Cueva en la era Gareca. Las condiciones para serlo las tiene.

Quispe fue uno de los mejores ante República Dominicana. Fue el que más se mostraba para pedir el balón e iba hacia adelante. En el segundo tiempo presionó la salida del rival, robó la pelota y anotó su primer gol con la Bicolor. El estadio se lo reconoció aplaudiendo su salida.

Fossati es el técnico que ha sacado el mejor nivel de Piero. Lo hizo en la U el año pasado y ahora busca hacer lo mismo en la selección peruana. Con Cueva aún lejos de las canchas, el hombre de Pumas de México deberá ser el encargado de asumir el reto de ser el conductor que necesita esta selección.

Piero Quispe anotó y fue una de las figuras del 4-1 ante República Dominicana. (Foto: AFP)

El aporte de Oliver Sonne

“Lo concreto y lo lindo que yo saco es que Sonne vino y jugó. Me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”, declaró Fossati en conferencia de prensa hace unos días. Oliver Sonne, danés de raíces peruanas, fue convocado y disputó 37 minutos en los dos encuentros. Fue el hombre del momento en los días que estuvo en Perú y, de lejos, el más ovacionado por la hinchada peruana.

¿Qué le puede brindar a esta selección? Polifuncionalidad. Oliver es diestro, juega como lateral o extremo por su banda en su club, Silkeborg IF de Dinamarca, pero puede pararse en la otra banda sin problemas. Y así lo demostró ante Nicaragua: ingresó por Miguel Trauco y fue carrilero por izquierda, dejando algunos momentos muy buenos sobre el campo. Ante República Dominicana jugó como carrilero por derecha. Y también puede ser interior, un puesto en el que Fossati lo ha venido trabajando.

Oliver Sonne disputó sus primeros minutos con la selección peruana. Fue muy querido por el hincha.

La nueva tarea de Oliver será derribar la barrera del idioma. “En Enero le dije que tenía que venir con un nivel de español en el que ya debía entender bastante y poder comunicarse. Eso no debería significar ningún esfuerzo extraordinario. Mi pedido a los jugadores, frente a él, fue que le hablaran en español todo el tiempo, lo que obligaría a venir más preparado la próxima vez y, si tiene ganar de venir, me parece lo más lógico”, declaró el entrenador.

El caso Paolo Guerrero

Paolo Guerrero es el futbolista con el que Jorge Fossati habló primero. Después de ser designado técnico de la selección, el uruguayo pidió su número para desearle feliz cumpleaños, el 1 de enero de este año. Para el DT, el jugador de 40 años será muy importante por su liderazgo dentro del vestuario.

Ante República Dominicana se convirtió en el futbolista más longevo (40 años, 2 meses, 25 días) en marcar con la selección peruana. Sin embargo, si algo quedó claro es que, por un tema lógico de edad, no está para la exigencia que imprime las Eliminatorias, mucho menos si se necesita salir del último lugar de la tabla.

Paolo Guerrero anotó tiro penal y marco el 4-1 a favor de Perú FOTO: Julio Reaño /@photo.gec / Julio Reaño /@photo.gec

Aún así, Guerrero es el líder absoluto de esta selección que busca revivir de la mano de Fossati. Será el guía en este nuevo camino en busca del Mundial 2026.