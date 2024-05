Con la mira puesta en la Copa, Fossati dio a conocer el último jueves la lista de 16 convocados del extranjero para los amistosos previos al campeonato que se realizará en Estados Unidos. L a Bicolor enfrentará a Paraguay el 7 de junio en el estadio Monumental y el 14 a El Salvador en el país norteamericano.

En ese sentido, a continuación resolveremos algunas preguntas urgentes que dejó la conferencia de prensa del entrenador uruguayo. El plan Copa América está en marcha y hay, aún, algunas respuestas en el aire.

Selección peruana Fixture en la Copa América Viernes 21 de junio - Fecha 1 Perú vs Chile (19:00 horas / estadio AT&T / DirecTV, América TV) Martes 25 de junio - Fecha 2 Perú vs Canadá (17:00 horas / estadio Children’s Mercy Park / DirecTV, América TV) Sábado 29 de junio - Fecha 3 Perú vs Argentina (19:00 horas / estadio Hard Rock / DirecTV, América TV)

¿Christian Cueva llegará a la Copa América?

Jorge Fossati ha sido explícito con Christian Cueva. No se guardó nunca su admiración por el que considera “uno de los futbolistas más importantes que tuvo la selección peruana en los últimos años”. El técnico entiende la importancia de Cueva en la selección peruana, así como de Carlos Zambrano o Paolo Guerrero. Desde que asumió como seleccionador, el uruguayo siempre mantuvo comunicación con los tres, mostró su preocupación cuando no tenían equipo y les brindó soporte.

Con Cueva la situación es particular. El volante está realizando la última etapa de su recuperación de la lesión en su rodilla derecha en la Videna, bajo la mirada de Fossati. El seleccionador contó que entrena de lunes a sábado, a veces incluso a doble turno, y se mostró comprometido con volver lo más pronto posible.

“No sé si esté para la Copa América, pero nuestra meta es tenerlo aunque fuera como invitado” , señaló en conferencia de prensa. Una de las razones por las que el entrenador charrúa pidió que la lista para el torneo continental crezca de 23 a 26 fue Christian. Pensando en tenerlo de pleno para las Eliminatorias, Fossati quiere llevarlo al certamen. Por ahora viene entrenando en la Videna con el resto de los convocados.

¿Cómo va la recuperación de Paolo Guerrero?

“Estoy realizando una gran recuperación, vengo haciendo trabajos de campo, aún nada con balón, pero espero que esta semana pueda comenzar a hacer”, declaró Paolo Guerrero hace algunos días. El delantero de 40 años está recuperándose de un desgarro muscular desde inicios de mayo, pero mantiene vivas sus esperanzas de disputar su sexta Copa América.

Su situación es similar a la Cueva. De hecho, fue el primer seleccionado al que Jorge Fossati llamó cuando asumió como entrenador de la Bicolor. Ambos mantienen una gran relación. El técnico entiende perfectamente que el liderazgo del ‘9′ es importante en un vestuario que, según nos cuentan desde la Videna, ha mostrado predisposición para cambiar la situación en las Eliminatorias (últimos con dos puntos en seis juegos).

“Yo no dije que estaba convocado porque precisamente expliqué que no era lo mismo la lesión de Yotún, desgraciadamente lo deja fuera de toda posibilidad, pero la lesión de Paolo no. Esta lista es para la fecha FIFA, no es para la Copa América. Acá te faltan un montón que son de acá, del fútbol local, con eso vamos a completar 29 0 30. Después tengo que dar una lista de 26, ahí yo voy a confirmar si está Paolo Guerrero y Juan Pérez están o no están, recién ahí que es para la Copa América”, señaló Fossati en conferencia de prensa cuando le preguntaron si Guerrero iba a ser convocado para la Copa América.

Guerrero en la Copa América Sede Resultado Partidos Goles Asistencia Técnico 2007 Venezuela Cuartos de final 4 1 0 Julio César Uribe (PER) 2011 Argentina Tercer lugar 5 5 2 Sergio Markarián (URU) 2015 Chile Tercer lugar 6 4 0 Ricardo Gareca (ARG) 2016 Estados Unidos Cuartos de final 4 1 2 Ricardo Gareca (ARG) 2019 Brasil Final 6 3 1 Ricardo Gareca (ARG)

¿Por qué se dio el regreso de André Carrillo?

Sorprendió cuando Jorge Fossati anunció sus primeros convocados, para los amistosos de marzo, y no estaba André Carrillo. Esta vez, la ‘Culebra’ volvió a estar presente en la lista luego de seis meses. El atacante estará a disposición para los amistosos previos a la Copa América y, probablemente, dispute el certamen continental.

André consiguió el ascenso a la primera división del fútbol árabe con el Al-Qadisiya, siendo titular indiscutible, participando en 27 partidos, marcando dos goles y brindando cuatro asistencias.

A Fossati le preguntaron por la vuelta de Carrillo y respondió: “Cualquier jugador que no esté en plenas condiciones, desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies... Si por ahí su físico no está en óptimas condiciones, pero su cabeza está bien, yo prefiero a ese jugador y no el que está con una plenitud bárbara, pero mal de cabeza” .

¿Cuándo se conocerán los convocados del medio local?

La manera de trabajar de Fossati en la Videna siempre se ha mantenido en línea de lo que pueda pasar con los equipos. Es decir, el técnico siempre mostró flexibilidad con el objetivo de darle facilidades a los clubes de la Liga 1. En ese sentido, decidió que la lista del medio local se conocerá recién después de jugarse la última fecha de los torneos internacionales.

“No podemos intervenir en la Conmebol, la próxima semana hay partidos de Copa (Libertadores y Sudamericana) por lo cual la lista de convocados del medio local, la vamos a dar a conocer luego de los partidos de Copa. Independientemente a ello, el lunes estarán otros jugadores del medio local que no juegan la Copa”, declaró.

A partir de este lunes, algunos jugadores -de Cristal, por ejemplo- empezarán a trabajar en la Videna con los convocados desde el exterior. Luego de los partidos de Universitario (vs. LDU este martes), Alianza Lima (vs. Fluminense el miércoles) por la Copa Libertadores, y de Deportivo Garcilaso (vs. Metropolitanos el miércoles) y Vallejo (vs. Defensa y Justicia el miércoles) por la Sudamericana; Fossati dará a conocer la lista de la Liga 1.

De la ‘U’ podrían estar Corzo, Polo, Flores, Valera y Rivera. Y de Alianza, Zanelatto, Catriel Cabellos y Jhamir D’Arrigo.

Los 16 convocados del extranjero por Jorge Fossati.

¿Cómo será la despedida de la selección peruana?

La Federación Peruana de Fútbol y El Comercio emprendieron la campaña ‘La Bandera del Aliento’, en donde los seguidores de la ‘blanquirroja’ podrán hacer llegar su apoyo a los jugadores.

La bandera de 150 metros podrá ser firmada por hinchas en diferentes partes del Perú. Y luego será entregada a la selección peruana como apoyo previo a la Copa América 2024. La fecha estimada es el 6 de junio, un día antes de que se juegue el Perú vs. Paraguay en el Monumental de Ate. Habrá, también, un banderazo para despedir a los dirigidos por Fossati que irán al certamen continental en busca de un lugar en el podio, como ocurrió en 2019 (finalista), 2015 (tercero) y 2011 (tercero).

