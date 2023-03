El Comercio charló con Néstor Bonillo sobre su nuevo reto en Vélez Sarsfield, lo que pasó con las negociaciones en Ecuador y los amistosos ante Alemania y Marruecos. De momento, la presentación de Ricardo Gareca como nuevo entrenador del equipo de Liniers junto a su comando técnico está prevista para el miércoles.

—¿Por qué Gareca eligió Vélez? ¿Cómo toma la oportunidad de volver a trabajar en ese club?

Con mucho entusiasmo, volver al fútbol argentino, siempre es un desafío en sí mismo. A un club que nosotros conocemos muchísimo, sabemos lo que es como estructura de club y normalmente tiene muy buenos futbolistas, creados por el propio Vélez, que tiene una identificación muy fuerte con la institución.

—De hecho es un plus que ustedes conozcan la idiosincrasia para que les vaya bien. ¿Eso influyó?

Conocemos al personal que tiene Vélez en general, casi todas las áreas. Conocemos como estructura su trabajo de menores, sabemos que siempre tiene futbolistas muy bien formados que, en general, son de exportación. Eso es lo que propone Vélez, un orden y una gran infraestructura al servicio del primer equipo.

Néstor Bonillo se refirió al duelo de repechaje ante Australia. (Foto: GEC)

—¿Por qué se cayó la opción de la selección de Ecuador?

Fueron largas las conversaciones, en definitiva eso lo único que te puedo decir de Ecuador: fueron más de 55 días de conversaciones. Y no se concretó. Surgió Vélez y así es, en esto tienes que estar trabajando en todo el tiempo.

—El rumor aquí era que podían fichar a Cueva. ¿Hay algún jugador peruano que puedan fichar en un mediano plazo?

Recién estamos aterrizando en Vélez, todo tiene un período, un diagnóstico, nosotros conocemos al jugador peruano con mucha claridad, pero primero hay que ser un diagnóstico de la situación donde te encuentras.

—Pero al conocer a los jugadores peruanos, ¿su adaptación se haría más fácil?

Nosotros conocemos las bondades del futbolista peruano, siempre vamos a estar con un ojo observando cómo le va a Perú que tan bien nos ha tratado, con tanto cariño y nosotros con tanto cariño hacia el Perú en general.

"Christian (Cueva) tiene que competir. Tiene que estar en funciones, el futbolista tiene que estar activo y en forma pasiva deteriora sus capacidades en general"

—Christian Cueva finalmente tiene equipo, ha fichado por Alianza Lima, ¿qué opinión tiene al respecto?

Christian tiene que competir. Tiene que estar en funciones, el futbolista tiene que estar activo y en forma pasiva deteriora sus capacidades en general. Entonces, un futbolista necesita no solo estar activo, sino la mente en una competencia importante. Hoy Alianza Lima tiene el torneo peruano y además, juega la Copa Libertadores como objetivo importante para estar en su mente y prepararse en función de esas situaciones dobles que tiene que enfrentar.

—Alianza es principal opositor de la FPF en el caso de los derechos de TV, pero eso significa que ha jugado muy poco. ¿Cuánto puede perjudicar la competencia de un grupo de cara a la Libertadores?

Lo ideal es que tú tengas una competencia similar al rival que te vas a enfrentar. Obviamente, cuanto menos competencia tengas, menos exigencia desde ese lugar tienes, te perjudica más. Afortunadamente, recién comienza también los equipos rivales y todos están con pocas cantidades de partidos, pero si esto se prolonga se pone más compleja la situación.

—¿Por qué es importante que un futbolista hoy cuide su físico, sus comidas y su cabeza?

Han cambiado mucho las áreas que impactan directamente sobre el rendimiento físico. El área nutricional ha crecido mucho en el último tiempo, el área emocional ha crecido también. Hoy llegar a una institución de nivel y no tener nutricionista diría que es algo impensado, entonces, te empiezas a encontrar con profesionales especializados en el tema que hace que el mejoramiento del futbolista desde el punto de vista físico sea una tarea en conjunto no solo del preparador físico, sino del conjunto de personas que intervienen en esa función.

—Enfrentar a Boca Juniors con Luis Advíncula, ¿seguro tendrá un ingrediente principal?

Para nosotros más allá de las cuestiones técnicas encontrarnos con muchachos que estuvieron casi 8 años con nosotros que compartimos muchísimas alegrías más que tristezas, aunque también hemos sufrido como fue el último partido que nos tocó jugar que fue el más triste en nuestra era. Así que siempre es bueno encontrarnos con estos muchachos, saludarlos, darnos un abrazo y lo técnico pasa por otro lugar.

—El fútbol -como la vida- da revanchas y estamos seguro que en Vélez le irá bien y cumplirá los objetivos trazados con el profe Gareca. ¿Todavía piensan en lo que sucedió ante Australia? ¿Pudo tener otro final?

Era lo que queríamos todos, te lo puedo asegurar, era lo que todos queríamos y anhelábamos, ya que habíamos hecho un final de Eliminatoria muy bueno, arrancamos definitivamente mal y fuimos mejorando, terminamos obteniendo el quinto puesto que hoy ese puesto con la nueva metodología tiene un valor muy importante.

—En el entretiempo con Australia, ¿Gareca o usted conversaron con los muchachos?

¿A ti te parece que no se puede conversar? ¡Por supuesto! El técnico como siempre en todo los entretiempos comenta lo que se ve. Eso no solo pasó con Australia sino en todos los partidos. Es así.

—La Liga 1 se ha potenciado con el regreso de Yotún, Zambrano y ahora Cueva, pero hay gente que critica su regresó al Perú, ¿usted qué podría decir al respecto?

Nosotros hemos tenido muchos futbolistas del medio local y con esos futbolistas hemos accedido a podios en la Copa América y hemos accedido al quinto puesto en Eliminatorias y hemos ido al Mundial. Entonces, no hay que pensar que porque un futbolista está en el medio local no tiene el nivel de competencia para poder estar en una selección. De hecho, lo demostró en más de una oportunidad. El peor escenario para un futbolista es la no continuidad. Ese es el peor escenario.

—En unas semanas, Perú jugará contra Alemania y Marruecos, ¿enfrentar a esas selecciones ayuda a sacar conclusiones positivas y negativas?

Nosotros ya hemos enfrentado a Alemania e hicimos un gran partido. Íbamos ganando 1-0 y terminamos perdiendo 2-1 sobre el final, con una buena actuación nacional. Perú puede competir con cualquier selección del mundo, y no lo digo con una retórica intelectual, sino con hechos concretos. Se ha demostrado que Perú puede competir con cualquier selección del mundo.

—Paolo Guerrero, con 39 años, llegó a Racing, ya lleva un gol, ¿pero siempre se le va a criticar porque un delantero se mide con gol?

Como te dije con Luis (Advíncula), nos daremos seguro un abrazo y felices de encontrarnos en donde más nos gusta en un campo de juego. Es un jugador fortísimo mentalmente.

—¿Algún mensaje a los hinchas de Vélez que están entusiasmados con su llegada al club?

A la gente de Vélez, lo que hacemos siempre en todos los lugares, dedicarnos al cien por ciento a la institución que nos contrata, es lo que hacemos y ponemos todo lo que conocemos al servicio de la institución.