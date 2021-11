Conforme a los criterios de Saber más

Sergio Markarián es uno de los técnicos más recordados que pasó por la selección peruana. Su llegada, allá por el año 2010, trajo mucho optimismo por todo lo que había dejando en su paso por Perú: campeón con Universitario y Cristal, equipo con el que llegó a la final de una Copa Libertadores. Los hinchas de la blanquirroja le agarraron cariño al ‘Mago’ que hasta le hicieron una estampita.

La campaña de Sergio Markarián con la selección peruana fue de más a menos. El ‘Mago’ inició de la mejor manera su etapa con la blanquirroja. La Copa América 2011, fue el primer gran reto para el técnico uruguayo y cumplió con las expectativas.

Es más, todo el Perú se comenzó a ilusionar con una selección que venía de cumplir una campaña para olvido con Chemo del Solar en el proceso hacia Sudáfrica 2010. Nadie creía en la Bicolor. Hasta que llegó Sergio Markarián.

La selección peruana hizo una gran Copa América en Argentina. Quedó tercera del Grupo C, pero logró clasificar a cuartos de final. Ahí le esperaba Colombia y nadie le tenía fe a la blanquirroja. Ese partido ya se daba por perdido.

Pero la selección peruana dirigida por Sergio Markarían sorprendió a todos. Con goles de Carlos Lobatón y Juan Manuel Vargas en el tiempo extra, se selló la clasificación a las semifinales de la Copa América. Desde ahí comenzó a nacer una nueva ilusión.

La selección peruana en semifinales cayó ante Uruguay, pero se quedó con el tercer puesto luego de golear 4-1 a Venezuela. Esa medalla de bronce hizo renacer la esperanza del hincha peruano de ver a la Bicolor en un Mundial.

Sergio Markarián se volvió el hombre de moda en el Perú. Al igual que Paolo Guerrero quien terminó siendo goleador de la Copa América 2011 con 5 tantos por encima de Luis Suárez. Ambos se convirtieron en los personajes más solicitados.

En la previa del inicio de las Eliminatorias a Brasil 2014, el publicista Paco Baró junto a la Revista Caretras sacaron una estampita con la imagen de Sergio Markarián. También crearon billetes con la cara del entrenador. Todo con el fin de mostrarle el cariño al técnico.

Esta idea de poner a Sergio Markarián como un personaje religioso nació porque el técnico siempre decía que era muy creyente. Es más, luego de perder ante Chile en la Copa América resaltó que la oración era parte de su éxito.

“El vestuario ha quedado golpeado, es el segundo peor vestuario que he visto en mi vida después de un partido. Pero está bien, que nos duela. Tengo la paz del señor, el señor me guio. Con mis oraciones y mi trabajo quiero que me ayude y me premie. Mi camino es el binomio oración y trabajo, y nada me va a sacar de esto, aunque me enoje. Y pido perdón cuando me enojo, porque sé que todo el mundo merece tolerancia, pero creo que los que trabajamos honestamente también merecemos tolerancia”, declaro Markarián.

-FIN DEL CARIÑO-

La era de Sergio Markarián como entrenador de la Selección Peruana pasó del cariño a las críticas cuando comenzó las Eliminatorias. El ‘Mago’ no logró la clasificación con la blanquirroja que quedó fuera luego de perder ante Uruguay en Lima por 2-1.

“La eliminatoria me venció, no pude. No clasifiqué, y me voy. No tengo la fuerza para asumir como director de la selección peruana ni como entrenador. A fin de mes termina mi contrato y me iré a mi casa”, dijo en rueda de prensa luego del último partido ante Argentina en Buenos Aires.

Sergio Markarián fue técnico de la selección peruana del 2010 al 2013.

Sergio Markarián dirigió un total de 45 partidos y el balance general termina siendo favorable para él. Ganó en 17 encuentros, empató 14 y cayó también en 14 oportunidades (contando competiciones oficiales y amistosos). Lamentablemente solo ganó 4 encuentros por Eliminatorias por eso no le alcanzó a Perú para clasificar la Mundial.

En el camino mundialista, Sergio Markarián comenzó a tener enfrentamientos con la prensa peruana. El ‘Mago’ reaccionaba a lo que salía en los medios y no le gustaban las críticas. Y eso se hacía notar en las conferencias de prensa.

A pesar de ello, Sergio Markarián siempre será recordado por sus frases, sus declaraciones a la prensa y, también, por la estampita que le crearon los hinchas peruanos. Más allá de las críticas, el Mago se ganó el cariño de todo el Perú.

