No ha cambiado y, en esta búsqueda por el nuevo técnico, ha surgido una condición más: que entienda el Centenario del club como lo que es, una temporada histórica, que no se define por dinero sino por gloria. ¿Cuál es, entonces, el perfil? Tres características: 1) Un técnico con experiencia en clubes y, de ser posible, pasado en selección. 2) Un técnico que conozca de títulos en su CV. 3) Un técnico que imponga un sello, una marca registrada en el equipo, no solo en el campo sino fuera de él. Digamos, un líder, más allá de si juega solo 3-5-2. Una fuente al interior de Universitario le contó a DT lo siguiente, una frase que explica la intención de búsqueda en estas horas. “Sabemos que es el Centenario y que la U es más importante que cualquier nombre. Pero también sabemos qué es lo que queremos. Podemos evaluar, claro, distintas propuestas, pero a la U va a llegar un técnico ganador”. Primeras señas para cerrar el círculo. Próxima semana, entre lunes y martes, se conocerá al nuevo entrenador.

Es una tarea muy difícil. Del lado del hincha hay cierto consenso en que sería la mejor alternativa: conoce el medio, a los jugadores, tiene muchos puntos de contacto con el club. Del lado de la administración, con otra frialdad, hay otras variables, no solo la económica. De hecho, Manuel Barreto, Director Deportivo, aclaró en RPP que “no es posible”. El nombre de Ricardo Gareca, campeón del Apertura con la U 2008, no es, por supuesto, ninguna novedad: le tiene mucho cariño a la U, ha dicho a sus amigos cercanos en Lima que “solo aceptaría” dirigir en Perú a Universitario, y tiene una relación cercanísima con Antonio García Pye, asesor en temas deportivos. Consultado AGP sobre el tema, solo pudo decir: “Por ahora no hay nada para informar”. Pero también ha comentado que quiere “desintoxicarse” del fútbol peruano un tiempo y quizá, pensar en dirigir en otro medio, que lo regrese a la alta competencia. Una selección, por ejemplo.

-¿Qué nombres ha manejado la administración Ferrari para reemplazar a Fossati?

Un WhatsApp, citado en Montevideo y con dos horas de diferencia, asegura: “El técnico que le interesa más a la U será uruguayo”. De acuerdo al perfil que la secretaría deportiva maneja no hay muchos nombres. De hecho, la noche del miércoles se filtró la hoja de vida de Martín Lasarte, 62 años, campeón en Chile, Uruguay, Egipto y España, y con irregular pasado en La Roja (2021-2022). Incluso, el agente peruano uruguayo Pablo Bentancur -representante legal de Fossati- podría ser el nexo en una eventual negociación. ¿Encaja en el perfil? Sí. ¿Es prioridad para el club hoy? No, no lo es. ¿Podría viajar Manuel Barreto a Buenos Aires o Montevideo para un segundo contacto con otros candidatos? Sí.

Por otro lado, gente del club se puso en contacto hace unos días con Gregorio Pérez, ex técnico crema que tuvo que salir del club en 2021 por un problema en el corazón. Fue un charla amical, para saber cómo estaba, para felicitarse por el título conseguido. “Me encantaría, pero es muy riesgoso”, le explicó a DT un importante miembro de la administración. Nada más. Por ahora.Gente del club se puso en contacto hace unos días con Gregorio Pérez, ex técnico crema que tuvo que salir por un problema en el corazón. Fue un charla amical, para saber cómo estaba, para felicitarse por el título conseguido. “Me encantaría, pero es muy riesgoso”, le explicó a DT un importante miembro de la administración. Nada más. Por ahora.

-¿Cuándo debería definirse?

Esta semana es clave. De hecho, y pese a las públicas declaraciones sobre “el tiempo que falta” para jugar los partidos 2024 y el inicio de la pretemporada, la U no puede parar y empieza con los exámenes médicos este lunes 18. Y si bien no hay plazos, a inicios de la próxima semana a más tardar deben tener respuestas definitivas sobre los candidatos que mejor encajan en ese perfil. Hay, además de los nombres ya expuestos, otros dos guardados en el cajón, con quienes en las últimas horas habrá una comunicación. ¿Juan Reynoso? Es el perfil, pero la situación actual, su familia, la cotización de un técnico de rango de selección, lo vuelven misión imposible.

-¿Quiénes se encargarán del inicio de la pretemporada?

Dos tricampeones: Jorge Araujo y Piero Alva, encargados de liderar la Dirección Técnica de Menores de Universitario. Coco se encargó de la transición Compagnucci-Fossati (triunfo 1-0 en el Monumental, por el Apertura) y Piero resume en su biografía el molde con que se forman a los nuevos jugadores de la U. Breves contactos con uno de ellos, le explican a DT que serán el puente de información para el nuevo técnico, un plantel que ambos conocen bastante bien.

