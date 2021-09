Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados de la selección peruana para la fecha triple de Eliminatorias del 7, 10 y 14 de octubre ante Chile, Bolivia y Argentina. El anuncio de la nómina de seleccionados se realizará este 24 de septiembre al mediodía en conferencia de prensa desde la Videna.

Debido a la posición de la Selección Peruana en la tabla y al enfrentamiento entre rivales directos, las fechas son claves para el futuro de la Blanquirroja en su lucha para meterse a puestos de clasificación o repechaje, como ocurrió en el proceso de Rusia 2018.

Una de las dudas es la presencia de André Carrillo, extremo que tiene un lesión, la cual confirmaron en su club hace algunos días. Pese a que en el club indicaron que el futbolista necesitará de cuatro semanas de recuperación, hay confianza que pueda llegar.

Juan Carlos Oblitas en entrevista a FPF Play indicó que no todo está descartado con André: “Lo vamos a tener que ver acá. Todavía no tenemos los informes generales finales. Los médicos son los que van a decir. Creo yo que no es una lesión que le impida ser llamado. Acá pesa mucho el jugador y el ojo clínico del doctor”.

Sobre los encuentros, Oblitas señaló: “Tenemos un partido con Chile que tenemos que ganar si queremos mantenernos cerca de los puestos de clasificación. Después viene Bolivia, sabiendo lo difícil que es ir a jugar a La Paz y de ahí a Buenos Aires. No hay que mirar la tabla”.

Ante la Selección Peruana, Chile no podrá contar con el volante Arturo Vidal, quien fue amonestado en el encuentro ante Colombia y deberá cumplir una fecha de suspensión. Vidal anotó los 2 goles en el triunfo de ‘La Roja’ ante Perú en el encuentro de Eliminatorias disputado en Santiago.

El uruguayo Christian Ferreyra será el encargado de impartir justicia en el duelo contra la ‘Roja’. Para el compromiso ante Bolivia se repetirá la misma terna arbitral que estuvo en el choque frente a Venezuela en Lima, encabezada por el ecuatoriano Guillermo Guerrero, acompañado de sus asistentes Byron Romero y Ricardo Baren, también ecuatorianos. Ante Argentina serán jueces brasileños los encargados de dirigir las acciones.

