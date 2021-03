Conforme a los criterios de Saber más

Un año desbordado es el que atraviesa Wilder Cartagena. Pese a conseguir regularidad en Godoy Cruz, no oculta el duro impacto por el repentino fallecimiento del ‘Morro’ García, a quien pasó de ver a diario en los vestuarios del estadio Malvinas Argentinas a tener que homenajearlo, por su recuerdo, en cada choque que protagoniza el ‘Tomba’. En definitiva, ‘Carta’ le agarró gusto al gol. Ya igualó su mejor registro de dos conquistas en 2016 con la San Martín de ‘Chemo’ y ahora espera romperlo para volver a apuntar al cielo en busca de otra señal hacia el ‘Morro’ eterno.

—De cabeza ante Platense y de media distancia frente a Talleres. Andas preciso de cara al gol.

Sí. La verdad que estoy contento con mi rendimiento. Creo que mejoré en muchos aspectos y le agregué gol a mi juego. Es algo muy importante. Espero seguir así de fino.

—Estabas libre y perfilado, ¿ya sabías a dónde apuntar antes de recibir en el tanto contra Talleres?

La quise poner allí. Es un tiro que últimamente estoy practicando mucho. Mis compañeros saben también que en los entrenamientos le pegó en primera o controlo antes, pero pateo al segundo palo. Y Gonza (Abrego) me la dejó perfecta. La pelota vino muy bien y la pude empalmar de primera. Salió un lindo gol.

—¿En la prácticas el disparo te sale igual que en la anotación?

Te lo puedo jurar (risas). Me salió igual. Como te repito, últimamente esa pegada la estuve practicando. En los entrenamientos también está yendo allí. Ahora se dio que en el partido pasó lo mismo. Fue una felicidad enorme. Cuando practicas algo y el fin de semana sale, es porque vale la pena.

Wilder Cartagena y su golazo con Godoy Cruz que enloqueció a narrador de ESPN

—¿Es una solicitud de Sebastián Méndez? Que tomes distintas alturas y acompañes los ataques.

No tanto. Cuando juego de mixto, sí. Lo que me pide ahora es que mantenga el equilibrio y trate de tener al equipo corto. Si tengo que ir, me dice que vaya sin problemas. Tampoco me limita a quedarme en la mitad de la cancha a solamente hacer relevos defensivos. No soy un jugador de ir tanto a ofensiva, pero hay momentos en que puedo hacerlo. Me estoy animando.

—¿En qué sientes que te potenció Méndez como jugador?

Más que el profe, el fútbol argentino. Me hizo mejorar en la parte física. Ahora también soy un jugador que se ubica mejor en el campo. Ya no corro por todos lados. Estoy corriendo bien y más que antes.

—Al correr mejor la cancha y estar bien posicionado, ahora recibes más la bola.

Sí. Por las estadísticas que vemos soy de los jugadores que más toca la pelota en el equipo.

—¿Qué tanta influencia tuvo Sebastián Méndez para que no dejes Godoy Cruz a inicios de temporada?

Fue muy importante. Ya estaba con un pie afuera del equipo. No te voy a mentir que estaba viendo posibilidades en otros lados. Hablé con mi empresario y le dije que quería tener una conversación con el entrenador. Cuando llegó Seba (Méndez), me abrió la puerta de su oficina y tuvimos una comunicación muy positiva y frontal. Es lo que más valoro de ese día. Y después me dio la oportunidad de pelear por un puesto en la pretemporada. Creo que le llené los ojos y me dio la confianza que necesitaba.

—Varía todo cuando el entrenador es quien pide que te quedes

Estoy convencido que cuando un jugador está con confianza, le sale todo. Te sientes más seguro de ti mismo. También por los cambios que he hecho. En la alimentación o en el trabajo físico. Ahora sí puedo decir que estoy adaptado al cien porciento a una liga tan competitiva como la argentina.

—¿Qué tan cerca estuviste de irte a Ecuador?

Tuve como cuatro posibilidades de equipos. Nunca se confirmó nada. Esperaba la conversación que tuve con Sebastián y después de eso iba a decidir dónde iba a ir.

Selección Peruana | Wilder Cartagena hizo un partido bastante aceptable ante Argentina por Eliminatorias, en octubre del 2017. (Foto: GEC / Agencias)

—¿A Cristal tuviste chance de llegar?

Sí. En enero. Cristal es un lindo club que pelea cosas importantes. También fue una posibilidad, pero no se avanzó más porque no estaba en mis planes volver a Perú. Hubo una comunicación con mi empresario. Quiero quedarme en el extranjero lo máximo que pueda.

—Estuviste en Portugal en 2014, ¿aún es una misión regresar a Europa?

Es el sueño más grande. Es la mayor meta que tengo: volver a Europa. Tengo la espinita clavada de lo que me pasó en Portugal y siento que ahora estoy más preparado y maduro. Físicamente también estoy mejor. Creo que me puede ir mucho mejor de como me fue aquella vez.

—Aparte de la alimentación, el físico y el sentido de ubicación, ¿que otro componente es innegociable para que puedas trascender en Europa?

El profesionalismo. El descanso. También ser paciente, es algo que los peruanos debemos tener en Europa. Llegamos a un fútbol donde nos ven en un nivel inferior y tenemos que ganarnos el puesto a pulso. Es un detalle que todos los que salgan tienen que tener en cuenta.

—¿Renato Tapia es la muestra más clara de ello?

Sí. Creo que Renato está teniendo una gran campaña y eso puede abrir puertas a muchos peruanos. Esa es la idea de todos los que jugamos en el extranjero.

—¿Cuál es el principal atributo que rescatas de Tapia?

En lo que mejoró mucho es en la agresividad en la marca. La ubicación también. Hay jugadas que resuelve en su equipo por estar bien posicionado. Siempre lo ves metido entre sus centrales o apoyando a sus volantes ofensivos. Es un jugador muy importante para el esquema del Celta. Cada vez está más afianzado. Él necesitaba eso. En Holanda no lo tenía y ahora en una liga competitiva como la española, mira lo que estamos viendo de él.

—¿Y de Pedro Aquino que ponderarías?

Pedro está muy cómodo en la liga mexicana. Su paso por León y salir campeón le dio una espalda muy grande. Le ha agregado muchas cosas a su juego. En cuanto a posición, a juego aéreo. Siempre lo ha tenido, pero ahora está haciendo goles. Hizo muchos de pelota parada en menores y ahora se está animando.

—Ahora te cambio la pregunta, ¿qué crees que destacarían Tapia y Aquino del juego de Cartagena?

No sé (risas). Tendrías que preguntarle a ellos. No me gusta mucho hablar de cómo soy como jugador. Me imagino algunas cosas, pero por ahí que tienen otra apreciación.

—Seguramente el sentido de ubicación que señalaste antes…

Sí. Eso es muy importante para nuestra posición. Te soluciona muchos problemas.

—¿Crees que hay mucha distancia entre Tapia, Aquino y Cartagena?

Yo creo que no. Es muy parejo todo. Ellos son los que más están jugando, pero saben que estoy ahí, dándoles pelea y pisándoles los talones para poder tener minutos y demostrar que también puedo ser útil. Soy muy paciente. Sé que en algún momento va a poder llegar la oportunidad de ser titular. La competencia que estamos teniendo es muy buena y sana y nos va a hacer crecer a los tres.

El lamento de Wilder Cartagena por la muerte del 'Morro' García.

—Como hincha confeso, ¿cuánto te entusiasma el retorno de Farfán a Alianza Lima?

Creo que Jefferson regresó en una etapa en la que está muy bien. Podía haber jugado en cualquier otra liga, pero decidió volver a Alianza. Estoy muy ilusionado con lo que pueda hacer. Es una alegría tremenda que un jugador de tanto éxito vaya al equipo de sus amores después de conseguir todo lo que alcanzó.

—¿Cuánto puede animar el campeonato peruano por lo que significa Jefferson?

Muchísimo. El regreso de Jefferson va a hacer que hayan más ojos en el torneo peruano. Ha sido muy exitoso y respetado en Europa. Creo que ahora la liga va a estar más atractiva. Aparte los equipos van a dar lo mejor porque enfrentar a Jefferson y Alianza es un plus. Un extra.

—Felipe Rodríguez, antes que salgas de Alianza, te dio apreciaciones de Godoy Cruz, ¿con qué club te topaste ahora que estás adaptado a Mendoza?

Hablé con ‘Felucho’ antes de venir. Le pregunté cómo era la institución. Se quedó corto con lo que es el club. Es maravilloso. Tenemos todas las comodidades para rendir. Lamentablemente en los últimos años hemos tenido una etapa dura, pero estamos tratando de sacarla adelante.

—¿El fallecimiento del ‘Morro García’ fue lo más duro de procesar en el fútbol?

Sí. De hecho. Fue algo muy difícil. Era un compañero, un amigo, con el que iba a comer todos los domingos. Iba a su casa, él a la mía. Y de un momento a otro, ya no lo ves más. Todos los días lo tenía en el vestuario. Jodiendo y todo. Es muy duro. Es complicado hasta ahora asimilar que no lo tengamos más.

Futbolistas peruanos comparten su dolor por la partida ‘Morro’ García

—¿Sigue presente en los partidos?

Es una promesa que hicimos en el equipo. Que en este campeonato íbamos a dar todo para dedicárselo a él. Creo que el equipo cada vez está mejor. Estamos con más ganas.

—¿Al futbolista se le exige mucho y se le concede poco?

Hay gente que puede criticarte porque es parte del trabajo. Tenemos que convivir con eso. No nos queda otra. Si hay jugadores que lo están llevando por dentro, lo mejor es hablarlo con un profesional. Sería bueno conversar con ellos.

—¿Qué imagen quedó del ‘Morro’ en Mendoza?

La gente lo amaba. Se vio en su funeral por los banderazos que le hicieron. Era muy querido. El ‘Morro’ era ídolo acá. Godoy Cruz es el ‘Morro’ García.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Wilder Cartagena marcó en triunfo de Godoy Cruz