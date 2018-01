El peleador peruano Enrique ‘Fuerte’ Barzola tiene un nuevo oponente para su pelea del próximo sábado 20 de enero en el UFC 220, a celebrarse en Boston, Estados Unidos.

Barzola (13–3) inicialmente iba a enfrentar al inglés Arnold Allen (12–1), pero este habría tenido problemas con su visa, por lo que quedó fuera del evento. Por ello, el ‘Fuerte’ ahora peleará el mismo día contra el estadounidense Matt Bessette (22–7).

“Ayer, cuando me enteré, estuvo muy molesto porque me enteré de que no iba a pelear, pero recién hoy me confirmaron la pelea [contra el nuevo oponente]”, señaló el peruano de 28 años a El Comercio.

Agregó que el plan de pelea ha cambiado, debido a las diferencias entre Allen y Bassette, pero confía en su preparación. “Hubo cambios, claro. Mi rival de ahora es diestro. Pero esto es así, solo tengo que seguir trabajando”, expresó.

“Sé que él [Matt] es un peleador muy agresivo, pero vengo entrenando muy bien. Pero Yo estoy preparado para cualquier peleador. Siempre habrá lesiones o complicaciones y todo es parte de esto”, destacó Enrique Barzola.

El atleta peruano también confirmó a este Diario que saldrá al octágono de UFC con la bandera peruana y con la canción cristiano “Le llaman guerrero”.

Enrique Barzola ganó, en noviembre del 2015, la final del reality The Ultimate Fighter (TUF) Latinoamérica. En UFC –sin contar la final del TUF– suma dos victorias y una pelea perdida.

