¿Con ganas de divertirte con los más pequeños? Pixar Sinfónico llegó al Club El Comercio con un descuento exclusivo. El evento para los más pequeños presenta grandes éxitos como “Yo soy tu amigo fiel” de TOY STORY, “Si No Estoy Contigo” de MONSTERS INC. (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” RATATOUILLE, “Viento y Cielo Alcanzar” de VALIENTE, “Married life” de UP: UNA AVENTURA DE ALTURA, y “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2018) y “Un Poco Loco” de COCO, entre otros más.

Si eres suscriptor activo de El Comercio podrás obtener un descuento del 10% en entradas para todas las zonas. Para acceder al beneficio online, debes registrarte y/o iniciar sesión en la web de Teleticket, seleccionar la tarifa del Club El Comercio y registrar tu tipo + n° de documento de identidad. Para comprar en los módulos, deberás estar presente y mostrar tu documento de identidad.

En este caso, el suscriptor puede comprar como máximo 4 entradas. No dejes pasar esta oportunidad y adquiere tus entradas con este descuento especial para disfrutar de este show infantil en el Gran Teatro Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Deleita tu paladar con exquisitos panes y pasteles artesanales franceses en La P’tite France

Aprovecha los descuentos exclusivos en combustible con Primax

Prueba el delicioso sabor y creatividad peruana en Papacho’s