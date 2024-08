Si estás en busca de un buen ceviche o chicharrón de pescado, Embarcadero 41 es tu mejor opción. Gracias al Club El Comercio podrás obtener un beneficio del 20% de descuento en platos a la carta de lunes a domingo hasta el 31 de diciembre para consumir en el local y para llevar (take out)

En este caso, el descuento aplica también en feriados y días festivos. Para acceder al beneficio en el local y/o para llevar, debes estar presente y mostrar tu documento de identificación oficial físico. El descuento máximo por pedido/mesa/suscriptor es de S/120.

Accede hasta el 50% de descuento en Embarcadero 41 y disfruta de una exquisita comida marina.

Pero eso no es todo, Embarcadero 41 también ofrece a la comunidad de suscriptores un descuento del 30% válido los días jueves así como también feriados y festivos para consumir en el local de Canaval y Moreira, Sn. Borja, C. Cívico, Sta. Anita, C. Lima, Plz. Norte, Megaplaza, Surco, Frcs. Masías, La Molina, Regatas, Cavenecia y Mall de Sur.

Además, los fines de semana podrás acceder a un descuento del 50% en platos a la carta incluyendo feriados y festivos en los locales de Francisco Masías, Cavenecia y Canaval & Moreira.

¿Qué esperas para deleitar tu paladar con exquisita comida marina? Aprovecha este beneficio exclusivo y visita Embarcadero 41. Recuerda que ser suscriptor de El Comercio te permite acceder a diferentes descuentos.

