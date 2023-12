Asimismo, sostuvo que se necesitan desarrollar sectores que pueden llegar a exportar más de US$1.000 millones al año, como la metal mecánica y textiles, por ejemplo. Un punto que no deja de mencionar Pérez Alván es el de la inseguridad y la situación política.

Desde Adex, ¿a cuánto asciende la caída estimada en las exportaciones al cierre de este año?

Las condiciones climatológicas adversas, las repercusiones de los conflictos sociales en las diversas regiones del país y la crisis internacional, tanto política como económica, fueron los principales factores que han repercutido sobre nuestro ecosistema exportador de forma negativa este año. De acuerdo al trabajo realizado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex, este 2023 se espera que nuestras exportaciones decrezcan en 1,3%. Pasan de US$63.700 millones, logrados en el 2022 a US$62.800 millones en 2023, lamentablemente.

Las exportaciones tradicionales -minería, hidrocarburos, agricultura tradicional y pesca tradicional- van a decrecer 2,8%. Pasan de US$45.400 millones [en el 2022] a US$44.200 millones. ¿Dónde se da el decrecimiento? En hidrocarburos, pesca y agro tradicional. Lo que ha salvado a las exportaciones tradicionales son los minerales por los precios. Y en la otra cara de la moneda, las exportaciones no tradicionales, que generan mayor valor agregado y más empleo, este 2023 van a crecer en 2,6%, pasando de US$18.200 millones a US$18.700 millones. Estas exportaciones no tradicionales representan 30% de las exportaciones totales, y ahí tenemos que apuntar como país, a que crezcan más. Si no hubiera este crecimiento de las no tradicionales, quizás ese ponderado de -1,3% hubiera sido peor, de -3% o algo así.

Con las fiestas de fines de año, ¿se ha visto beneficiado el sector exportador?

Ha sido difícil, pero siempre hay una temporada alta. En octubre y noviembre es donde los pedidos crecen para las fiestas de fin de año. Se ha notado un incremento, pero el promedio del año es negativo. Por ejemplo, el sector de prendas de vestir y confecciones, ha decrecido hasta octubre un 19%. Sí aumentan en esta parte del año los pedidos, pero en el general no.

"Para las agroexportaciones, si el Niño es débil, moderado o fuerte, depende mucho de eso para que nuestras agroexportaciones suban".

¿Cómo estará la tendencia exportadora hacia el 2024?

Esperamos que solo crezcan en 1,9%. Iríamos a US$64.100 millones, debido a menores cotizaciones en promedio de los ‘commodities’. Acá hay un tema, que son las condiciones climatológicas. Si tenemos un Niño débil, esta cifra quizás mejore, pero si tenemos uno moderado o fuerte, de repente vaya por ahí o sea peor. La desaceleración de la tasa de crecimiento global también es un factor que nos juega o a favor o en contra.

Hay que tener en cuenta que, en los últimos 22 años, las exportaciones crecieron en un promedio anual de 11%. Por eso, se multiplicó el monto [exportador] por nueve veces, entre el 2000 con US$6.800 millones, y el 2022, a US$63.000 millones. En los últimos 10 años solo han crecido 3,3%. Este milagro económico exportador se nos está complicando y hay que tomar cartas en el asunto.

¿Cuál será el panorama de las exportaciones mineras en el 2024? ¿Y cuál será la situación de la agroexportación?

En la minería, el cobre es el metal rey en el mundo. Si seguimos con esa demanda sustancial, también destrabando proyectos mineros y retomando una paz social relativamente normal, si se puede usar ese término, tendríamos un buen año para la minería. Y para las agroexportaciones, repito, si el Niño es débil, moderado o fuerte, depende mucho de eso para que nuestras agroexportaciones suban.

También hay un tema crítico que tiene que ver con la gestión del gobierno. Por ejemplo, uno de los pedidos de Adex para ayudar en este momento crítico es postergar hasta el 2025 el incremento de la tasa del impuesto a la renta para la agroindustria, porque el otro año, en lugar de pagar 15%, van a pagar 20% de impuesto a la renta. Estamos diciendo que se postergue esto hasta el 2025 para dar un poco de oxígeno a este sector.

¿Para el 2024, las micro y pequeñas empresas deben tener un foco más exportador?

La preocupación de ADEX siempre han sido las medianas, pequeñas y las microempresas. Es la aspiración de todo empresario. ADEX está proponiendo reducir el sistema de detracción, de percepción y retención para dar una mayor liquidez a las micro y pequeñas empresas (mypes). El tema financiero es crítico para las pequeñas empresas, a veces te asfixia. Sé que el gobierno está reactivando con el programa Unidos, estamos ayudando en eso, pero esto que pedimos, esta reducción del sistema de detracción, percepción y retención, creo que le daría más oxígeno a las mypes.

Por otro lado, la Asociación de Exportadores trabaja de la mano en muchos programas, primero para desarrollar mercados con las OCEX, con los agregados comerciales que dependen de PromPerú, identificando estas oportunidades. Todos queremos exportar, creemos que es todo bonito, pero uno va encontrando unas piedras en el camino que hay que apartarlas para seguir. Entonces, ADEX trata de llevar de la mano a estas empresas y estamos proponiendo una mayor preocupación de Promperú y del Mincetur para seguir manteniendo esa ayuda a las pequeñas empresas para participación en ferias. También necesitamos inversión en educación y tecnología. Es muy importante y hay que usarla, porque si no, no vamos a poder competir en el gran mercado internacional.

"[Con el Puerto de Chancay] el tiempo de viaje de ‘containers’ entre Perú, Latinoamérica y Asia se va a reducir entre 10 y 12 días. ¿Eso qué significa? Menores costos logísticos".

Teniendo cuenta ello, ¿qué otros puntos también necesitan en el sector agroexportador para volver a las tasas de crecimiento de dos dígitos?

Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar sectores que exporten más de US$1.000 millones por año. Acá tenemos sectores que pueden crecer. Por ejemplo, el sector metal mecánico tiene una proyección de crecimiento de US$718 millones este año. Con mayor tecnificación, mayor apertura y mayores firmas de tratado de libre comercio (TLC) que estamos negociando -con Indonesia y con la India-, esto debería ayudar a que este sector metal mecánico pase la barrera de los US$1.000 millones.

Tenemos el sector textil, no el de confecciones, que cerraría este año en US$381 millones. Acá tenemos, por ejemplo, la fibra de alpaca. ¿Por qué no crecemos en esto? Tenemos un organismo que se llama Conalpaca, donde está el sector público-privado, pero no hay el empuje que se necesita del gobierno. Con Conalpaca se podría trabajar y desarrollar más este rubro que ayudaría a que el sector textil crezca y llegara a los US$1.000 millones.

Otro sector importantísimo es el de las maderas. Este año exportaríamos solo US$126 millones. Más del 70% del Perú son bosques y solo exportamos US$126 millones. En cambio, Chile exporta US$3.663 millones a 114 mercados. El sector de maderas en Chile es el 2,1% de su PBI y el sector de madera de Perú solo es el 0,04%.

Hay otro más, el de joyería y orfebrería. Tenemos el oro para transformarlo en joyas. Los servicios digitales, servicios exportables, podemos exportar software, servicios a la minería, animación digital, marketing. Hay que enfocarnos en estas otras cosas, porque tenemos la apertura, los TLC y los recursos.

Con la inauguración del Puerto de Chancay, ¿cómo podría dinamizarse el flujo comercial entre el Perú y el exterior en un mediano plazo?

El puerto de Chancay en su primera etapa va a mover un millón de TEU (Unidad equivalente a 20 pies), que son un millón de ‘containers’. El puerto del Callao mueve 2,7 millones de TEU. Es una cantidad importante, pero más adelante, en sus siguientes etapas, va a sobrepasar al puerto del Callao. Chancay va a ser importantísimo: los productos del norte del Perú van a reducir sus fletes, ya no van a tener que traernos hasta Lima, y eso va a dinamizar la economía. Vamos a llegar a otros países. El tiempo de viaje de ‘containers’ entre Perú, Latinoamérica y Asia se va a reducir entre 10 y 12 días. ¿Eso qué significa? Menores costos logísticos, y por ahí también podríamos tener las importaciones. Los exportadores también importamos muchos productos, como maquinarias y equipos. Esas importaciones, por tema de flete, puestos logísticos, podrían venir con menor reducción de precios y eso también ayudaría a ser más competitivos.

El puerto de Chancay, como ‘hub’ en Sudamérica y Latinoamérica, no solo sería importante en el tema de transporte, sino sería un ‘hub’ logístico, ahí se instalarían las zonas económicas especiales. También [importarán] los temas de educación y de nuevos polos de desarrollo, toda la región del norte chico. Adex está pensando ir allá a Chancay a poner un instituto con los temas que van a necesitar los futuros profesionales que trabajen en ese nuevo ‘hub’ logístico que se va a implementar en el norte de Perú.

¿Hay otros proyectos de inversión, privados o públicos, que contribuirán en el crecimiento de las exportaciones?

El aeropuerto [Jorge Chávez] es una cosa impresionante que en el 2025 va a ayudar muchísimo. Tenemos Callao, Chancay y el aeropuerto. Pero para que todo funcione mejor necesitábamos la aprobación de la Ley de Cabotaje que no se ha dado y esto hay que retomarlo, porque hay puertos en el sur, como Ilo y Matarani, que toman carga de Arequipa, pero al no poder tener este cabotaje que pueda llevar a Chancay y de ahí ir de frente a Asia, ellos tienen que ir hasta el Callao. El costo es grande ir por carretera. El cabotaje es una carretera paralela en el mar, que permitiría despachar con un barco más pequeño, de un ‘container’ en [los puertos de] Ilo y Matarani, este barco lo llevan a uno más grande en Chancay, con la misma documentación y sale exportado. El exportador ya no se preocupa de nada más. Es como si tuvieras un vuelo de conexión.

También con el cabotaje podríamos agarrar los contenedores que vienen de Bolivia, que destina al Puerto de Arica unos 250.000 contenedores. Esos podrían ser tomados por el Perú y mediante el cabotaje podrían llevarse por Ilo y Matarani a Chancay o al Callao y de ahí otra vez a Asia.

Ha mencionado que el Perú se vienen negociando TLC con diferentes países, como Indonesia o India. Mincetur tiene mapeado alrededor de 10 países a negociar los TLC. ¿Estos beneficios se notarán más hacia un mediano plazo?

Gran parte de este milagro económico han sido los TLC. Por ejemplo, no hubiera sido posible el crecimiento si no hubiéramos contado con el TLC con Estados Unidos, que es ahora nuestro mercado más grande de exportaciones no tradicionales.

En Indonesia, hay 300 millones de habitantes, casi el tamaño de Estados Unidos. Turquía e India, miles de millones de habitantes. Como dices, no se va a ver en el corto plazo, pero sí en el mediano, como ha ocurrido con los otros TLC, pero tenemos que estar preparados en el plano logístico, en infraestructura, educación y en tecnología para afrontar estos retos, porque lo que necesitamos es diversificar productos y mercados. Es el trabajo de los privados con el gobierno para ver qué más podemos hacer. Esto se traduce en fortalecer la competitividad de las exportaciones peruanas.

Un tema constante y de preocupación en el país, y que también afecta al sector agroexportador, es la inseguridad ciudadana.

Hay empresas asociadas a Adex, especialmente del norte, que están recibiendo presiones para cupos y amenazas. Esto tiene que cambiar. Ya no es una cuestión de usar fuerza bruta, sino de usar la inteligencia. Hay que capturar a las bandas [criminales], en las fronteras tiene que haber un filtro más grande. La labor de inteligencia con las bandas, y la tecnología en el uso de equipos para descubrir las organizaciones. Varias organizaciones ya se conocen, pero ese trabajo entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, ese triángulo no está funcionando óptimamente. Por eso exigimos, como empresarios y trabajadores, ser parte del Consejo Nacional de Seguridad.

Y en materia política, se hace indispensable una reforma electoral. Estas elecciones internas en los partidos no se han dado, el Congreso las ha bloqueado. Tenemos que reducir la fragmentación de partidos, porque todas las personas que vamos a elegir, a los nuevos congresistas o representantes del Ejecutivo, nos perdemos en esto. La ciudadanía no tiene una opción clara. Estas elecciones internas iban a ser que esta fragmentación se reduzca. Y acá tenemos un Congreso que muchas veces está defendiendo la ilegalidad, el transporte ilegal e informal, la minería informal, cosas que nos afectan muchísimo. Y esta lucha intestina en el Ministerio Público, donde hay dos bandos, nos hace ver como una Nación que está en permanente conflicto y eso es malo para mostrarnos hacia el mundo.

Pero no todo es malo y ADEX ha presentado dos documentos de propuestas de políticas públicas. Uno sobre la informalidad y otro sobre la diversificación productiva y exportadora. Adex también viene trabajando en un proyecto de Ley de Promoción de Exportaciones no Tradicionales. Creo que este tipo de leyes que estamos preparando deberían fomentar la creación de más empleos formales y dignos, que es lo que necesita este país para llegar al desarrollo.