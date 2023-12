Los envíos al exterior de chocolates peruanos –incluye el de taza, tan consumido en fiestas navideñas–, sumaron entre enero y octubre más de US$ 73 millones 119 mil, registrando un alza de 75% en comparación al mismo periodo del 2022 (US$ 41 millones 702 mil), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

De acuerdo con la gerenta de Agroexportaciones del gremio, Claudia Solano Oré, estos productos –con diferentes porcentajes de cacao– se despacharon en barras, tabletas y con rellenos.

“El chocolate para taza (US$ 35 mil 783 entre enero y octubre del 2023), logró un alza de 12,1% en relación al mismo periodo del 2022 y aterrizó en países como EE.UU., Japón, Chile, Aruba, Zambia y Suiza”, explicó.

Se debe indicar que Perú exportó chocolates convencionales y orgánicos. Los primeros (US$ 54 millones 976 mil) representaron el 75% del total y los orgánicos (US$ 18 millones 142 mil) el 25% restante.

Los convencionales, con un aumento de 131%, llevan frutas deshidratadas como mango, piña, aguaymanto, naranja, carambola y arándanos. También cañihua, kiwicha, menta, canela, sal de maras, quinua crunch; y frutos secos como almendras y pasas. En cuanto a los envíos en su presentación orgánica, tuvieron un alza de 2%.

Total

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los destinos de los chocolates peruanos (convencional y orgánico), fueron EE.UU. (US$ 43 millones 619 mil) con una participación de 60% y un incremento de 103%. El segundo y tercer lugar lo ocuparon Reino Unido (US$ 6 millones 997 mil) y Canadá (US$ 4 millones 883 mil).

Completaron el top ten Bolivia, Chile, Australia, Ecuador, Colombia, México y Sudáfrica. De este grupo disminuyeron sus pedidos Canadá, Bolivia, Ecuador y México en -18%, -2%, -22% y -7%, respectivamente.

Resaltaron por sus tasas de crecimiento Reino Unido (4,035%), Australia (1,034%), Nueva Zelanda (10,655%), Venezuela (688%) y Países Bajos (304%).

Las compañías líderes fueron Machu Picchu Foods, Compañía Nacional de Chocolates de Perú, Arcor de Perú, Nestlé Perú, F y D Inversiones, Molitalia, Fab de Chocolates La Ibérica, Organic Rainforest, Bombonería Di Perugia y Exportadora Romex.