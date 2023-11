—Ayer se conoció el dato del PBI de setiembre, es un retroceso de 1,29%. ¿Qué podemos esperar para octubre y cómo podría cerrar el año?

Es un dato que ya teníamos preanunciado [de] agosto y setiembre, lo dije en la Comisión de Presupuesto hace exactamente un mes. Ha habido un desvío importante en las proyecciones. Nosotros lo que esperamos es una recuperación gradual de la economía y esperamos una recuperación importante en el primer trimestre [del 2024]. Los cuadros de balance los vamos a hacer en febrero. Nosotros publicamos solo dos pronósticos, el Marco, de agosto, y el de abril, pero estamos adelantando el de abril al mes de febrero para dar un balance del año.

—¿El Marco Macroeconómico?

El Informe de Actualización de Producción.

—Usted menciona que la recuperación se daría en el primer trimestre, pero vamos a estar en medio del Fenómeno del Niño, ¿por qué no hablar de julio?

El Niño es un factor de riesgo, sin duda. Históricamente el Niño suele actuar más en marzo, abril, sobre todo cuando se sienten los efectos en el sector agropecuario, en el sector pesquero. La primera temporada [de pesca] inicia en abril o mayo, es más en el segundo trimestre.

—¿Podríamos decir que el primer semestre va a estar impactado, golpeado, y que a partir de julio veríamos una reactivación?

Como balance del año habría una recuperación en el primer trimestre y un segundo trimestre retador por el efecto del Niño. Yo creo que va a ser clave el efecto que pueda generar en el agro, el impacto en el sector pesca, si vamos a tener o no primera temporada. Este año el Niño fue durísimo porque por primera vez en la historia no tuvimos temporada de pesca. En el Niño de 1982, de 1997, de 1998, tuvimos una primera temporada de pesca. Eso impactó severamente en el sector. Pero también tenemos el efecto estadístico del año anterior. Nosotros mantenemos la proyección del 3% [de crecimiento] en el 2024, hay riesgos pero esperamos mitigarlos con todas las medidas que estamos tomando .

—Cuando veamos las proyecciones en febrero, ¿puede haber un sesgo a la baja?

En febrero nosotros vamos a hacer un balance, a la baja, al alza, dependiendo de cómo evolucione. El CADE va a ayudar, como lo dije, en la conversación a generar este shock de confianza. Esa es la sensación que me deja el CADE. He hablado con mineros, con agroexportadores, con inversionistas del sector educación y la sensación es esa: la presencia del Premier, de los ocho ministros, ha generado esta sensación de que estamos muy comprometidos en impulsar la inversión privada y que queremos trabajar en conjunto.

—Usted dijo en el panel de esta mañana que necesita que el sector privado confíe en ustedes. ¿Hay desconfianza actualmente?

Sí, sin duda necesitamos confianza para poder avanzar.

—No la hay en este momento.

En este momento yo diría que hay una confianza, pero con muchas dudas. Confío, pero lo de Petro-Perú; confío, pero quiero señales más claras. Entonces mi mensaje era decir que necesitamos trabajar en las coincidencias, vamos a ser más transparentes, vamos a corregir lo que sea necesario corregir, pero queremos generar un ambiente propicio para la prosperidad . Y solamente va a haber prosperidad si hay inversión privada. Y ha sido un llamado también a la confianza de los inversionistas peruanos. A mí me ha llamado la atención que en todas las APP que adjudicamos este año, más de US$2.300 millones, hayan sido a empresas extranjeras, con alguna participación peruana posiblemente. Me preocupa que esos US$20 mil millones que salieron del Perú, que deberían estar financiando inversión, estén retornando pero a un ritmo muy lento.

—Quizás se entiende por la situación política-económica que tenemos aún por la recesión.

Creo que los economistas tienen que ser ‘forward-looking’, mirar hacia adelante. Primero [tienen que] entender que este ha sido un año muy particular, con convulsión social, Yaku, Niño, Dengue, las siete plagas. Los planes que hemos implementado no han revertido la caída de la producción, pero se ha podido amortiguar ese impacto. Pero de cara hacia adelante, cuando dejamos de lado estos ‘shocks’, que son transitorios, en realidad el Perú es un país con enormes posibilidades en todos los sectores.

—¿Se plantea un segundo crédito suplementario además de las 25 medidas que lanzaron?

No, este año ya creo que agotamos todos los créditos suplementarios. Estamos trabajando en cerrar el año exactamente en el nivel de la regla fiscal, en 2,4%. Este año hemos decidido jugar un poco en la línea porque necesitábamos recursos para financiar la emergencia, había riesgo de que nos revisaran la calificación, felizmente no ha pasado. A cualquier país en estas circunstancias le hubieran revisado la calificación, pero los altos niveles de reservas internacionales, el déficit fiscal controlado y no haber usado las cláusulas de excepción fueron claves para que Fitch nos mantenga la calificación.