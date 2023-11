La ministra de Vivienda Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, detalló durante su presentación en el CADE Ejecutivos 2023 que 3,4 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y que 7,6 millones no cuentan con servicio de saneamiento.

“La brecha que tenemos son 3,4 millones de peruanos que no tienen acceso al agua y 7,6 millones que no tienen servicio de saneamiento. Si no cambiamos la tendencia, no se podrá cerrar la brecha para las próximas tres generaciones . Para lograrlo necesitamos creer en el compromiso y el aporte del sector privado”, señaló en el panel “Socios por el Perú: asociaciones público-privadas (APP) para el cierre de brechas y una mayor competitividad”.

En ese sentido destacó que las APP son una opción importante para la reducción de las brechas, pero que no solamente deben centrarse en la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, sino que deben responder a una estrategia macro para cubrir a la mayor cantidad de población posible.

“En la estrategia de Grandes Ciudades nuestro enfoque es territorial, ya no es una planta de tratamiento, ya no es una sola APP. Estamos viendo cómo hacer combos para poder diversificar riesgos, generar economías de escala y generar eficiencias. Hay que priorizar las inversiones con tarifas sinceradas y subsidios focalizados”, propuso.

Además, planteó que se realicen modificaciones a la legislación de las APP para poder dinamizar los procesos de adjudicación y construcción.

“Somos el sector proponente y estamos comenzando a trabajar en cambios normativos y en procedimientos, obviamente en coordinación con el MEF y Proinversión. Tenemos que diversificar los riesgos, generar predictibilidad y confianza y ampliar opciones de financiamiento. Lo haremos definiendo una gobernanza clara, simplificando los procesos, estamos identificando en los niveles cuáles son los procesos que no generan valor. Esos informes que no generan valor los tenemos que eliminar”, explicó.

Por otro lado, indicó que la cartera de proyectos de APP del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento consta de 17 proyectos por una inversión total de S/8 mil millones. Estos beneficiarían a 7 millones de peruanos. En tanto, se cuenta con 174 proyectos de obras por impuestos con una inversión estimada de S/1.040 millones. Estos beneficiarán a 525 mil personas.

APP para el cierre de brechas

Durante el panel, Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, indicó que las obras públicas tienen múltiples problemas al momento de su ejecución. Por ejemplo, indicó que hay 35 proyectos de Salud ejecutados bajo esta modalidad que superan los S/200 millones. Más de la mitad tienen entre 100 y 2 mil días de retraso en obras.

“El Instituto Nacional de Rehabilitación obtuvo en el 2013 la viabilidad, no se ha terminado y tiene un sobrecosto respecto al expediente técnico del 73%. El Hospital Hipólito Unanue de Tacna obtuvo la viabilidad en 2015 y tenemos 95% de sobrecosto. El Hospital Antonio Lorena en Cusco tuvo la viabilidad en 2009 y el sobrecosto respecto al expediente es de 265%. Este último ya tiene más de 100 días de retraso en esta segunda etapa, hecha a través del Gobierno a Gobierno, que sumados a los más de 1.000 días como obra público... es un desastre. Esos son los resultados cuando solo se insiste en obras pública”, cuestionó.

En ese sentido destacó que hay dos hospitales administrados por APP, el Alberto Barton del Callao y el Guillermo Kaelin de Villa María del Triunfo, que tienen muy buenos resultados.

“El tiempo promedio para obtener una cita presencial [en ellos] es de 2,5 días. El tiempo promedio para una cita teleasistencial es de 1,3 días. Esto contrasta con todos los tiempos promedio de las redes que maneja EsSalud”, resaltó.