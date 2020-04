Día 1







Coronavirus también asola a peluquerías y barberías: el 30% de ellas podría no resistir a la pandemia El sector, recientemente agrupado como gremio, ha presentado el jueves pasado un protocolo de bioseguridad al Ministerio de Salud para solicitar el regreso de sus actividades en la primera etapa de reactivación. No todas las peluquerías, que emplean a alrededor de 150 mil trabajadores en el país, corre el riesgo de no resistir a la pandemia.