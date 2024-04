“Cada vez está creciendo más la demanda y ya los proyectos ubicados en los distritos de Lima Moderna están terminándose, lo que hace que los precios sean diferentes a cuando se iniciaron. El año pasado tenían aún precios de preventa y, ahora, ya tienen precio de venta regular. Esto permite sacarles una rentabilidad importante a esas propiedades”, dice Barredo.

TAMBIÉN LEE | Inflación anual baja en marzo y se ubica en 3,05%, cerca al límite superior del rango meta

El distrito que más incrementó su rentabilidad fue San Borja, que pasó de 3,83% a 4,64%, seguido de La Molina, que pasó de 4,65% a 5,18%.

En tanto, los distritos que se mantienen por encima del 5% son Cercado de Lima, que tiene el porcentaje más alto con un 6,42% de rentabilidad y le siguen Surquillo, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena y La Molina (ver cuadro).

El gerente general de Danfra, Bryan Meza, señala que en los distritos que se encuentran con una rentabilidad por encima del 5% se realizan muchos proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).

“Aparentemente no ha habido mucha controversia a nivel municipal en estos proyectos VIS. Son proyectos con espacio para seguir creciendo y es por eso que la rentabilidad es muy buena”, dice.

Por otro lado, el incremento en Miraflores, San Isidro y San Borja, se debe a un rebote, afirma. “Recordemos que todos los proyectos de Lima Top, incluyendo Surco, estaban siendo afectados por efectos de las tasas de interés. Tal es así que los gremios inmobiliarios tuvieron que hacer ferias específicas solo para poder levantar un poco más las ventas en esos distritos”, explica.

Miguel Deústua, director gerente de Tribeca Inmobiliaria coincidió en que distritos de Lima Moderna, sobre todo Surco, han experimentado una mayor plusvalía, así como San Miguel, donde los valores por metro cuadrado han tenido un mayor crecimiento con relación a otros distritos, comenta.

“Me refiero a Miraflores, Barranco, Jesús María, donde antes había crecimiento de precios bastante agresivos. Hoy podría ser una oportunidad ingresar a distritos que han estado un poco más moderados en cuanto a incrementos de plusvalía”, refiere.

En los próximos 12 meses

Para Meza, Santa Catalina en La Victoria se está desarrollando mucho y, aunque sus proyectos aún no están terminados. Cuando se entreguen, la rentabilidad mejorará en el distrito al punto de acercarse a los dos dígitos, anota.

Otro distrito que ha comenzado nuevos proyectos es San Miguel, dice Meza, y continuará en aumento. Por otro lado, explica que Pueblo Libre ha comenzado una controversia pues su alcaldesa anunció hace no mucho que no aceptarían proyectos VIS y, para el especialista, esto puede hacer que la rentabilidad baje muy cerca del 5% y no seguir creciendo.

En cuanto a Jesús María y Cercado de Lima, continuarán al alza en los siguientes 12 meses. “Cercado, por ejemplo, puede seguir subiendo porque hay muchísimos proyectos en el eje de la Colonial y puede que ese 6,42%, con los proyectos que se vienen desarrollando, suba a 7% u 8%”, afirma.

En tanto, Chorrillos tiene a muchos inversionistas interesados; sin embargo, existe especulación sobre sus proyectos. “Por especulación, puede que su rentabilidad suba. Miraflores va a seguir en esa disyuntiva hasta que se resuelvan todas las controversias municipales o hasta que haya un nuevo enfoque por parte de la municipalidad o deje las reglas claras de juego, sobre todo para los proyectos nuevos”, apunta.