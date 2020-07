Cerca ya de los cinco últimos meses de un año que nadie esperaba, las firmas de ‘retail’ buscan proyectar su futuro desempeño en un contexto de pandemia y distanciamiento social. La última encuesta sobre el estado del sector, elaborada por el gremio de Retail de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), muestra que las expectativas de las compañías son mixtas; entre el ligero optimismo –dadas las circunstancias– y la incertidumbre ante la enfermedad.

Así, un 32% de estas tiendas comerciales espera que sus ventas de este año terminen en un 60% a más de lo que lograron en el segundo semestre del 2019. Por otro lado, un 34% prevé que sus ventas este 2020 terminarán en un 30% a 40% de lo que facturaron entre julio y diciembre del año anterior.

Situación del sector retail. “Un rebrote nos tiene a todos con la expectativa. Si lo hay, nadie se acercará a un ‘mall’ o a una tienda por el riesgo”, considera Leslie Passalacqua, presidenta del gremio Retail de la CCL. (Infografía: Antonio Tarazona/El Comercio)

“Todos están tratando que el porcentaje suba el 28 de julio, ya se ven descuentos para captar a gente porque las compañías tienen que aprovechar el flujo que habrá”, considera Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de Retail de la CCL, respecto a lo que habría sido, en otro contexto, una fructífera campaña por Fiestas Patrias.

Para el 20% de las tiendas comerciales que ya abrieron, según la encuesta, sus ventas con respecto al 2019 varían entre 40% y 50% en la actualidad. Hacia la campaña navideña el camino es incierto, pero las expectativas apuntan a una mejora.

TRAS LA CUARENTENA

Los resultados que vienen obteniendo las tiendas comerciales desde la reapertura de establecimientos para la atención física han avanzado mejor de lo previsto. Domingo Silva, jefe de Operaciones y Planeamiento de la empresa Creditex –dueña de marcas como M.bö y Norman & Taylor–, precisa que las ventas caen en menor dimensión porque el comportamiento de la clientela ha cambiado: la intención de compra es mucho mayor, pues los clientes van hacia las tiendas porque realmente desean efectuar una compra.

El ejecutivo agrega, además, que Creditex no prevé cerrar ningún local; e incluso considera que podrían abrir nuevos puntos de ventas en locales vacíos que están quedando en algunos centros comerciales. No obstante, esperan una contracción de 30% a 40% en las ventas de este segundo semestre.

“Este año teníamos planeado expandir la operación en tres tiendas, el presupuesto inicial incluía esa apertura y eso es lo fundamental que se ha detenido. Preveíamos, además, un incremento de ventas que ya estábamos viendo y que no se va a dar. Hemos tenido que hacer una reducción de costos como muchas empresas”, detalla Silva.

Para Pedro Montt, director de Platanitos, tampoco hay señales de un cierre de tiendas tras el impacto de la cuarentena. De los 71 locales de la firma, solo les falta abrir aquellos que se encuentran en regiones con cuarentena focalizada. Al mismo tiempo, precisa que la empresa se mantiene optimista, pues los datos muestran una recuperación gradual.

En tanto, agrega que ninguna tienda está siendo cerrada a raíz de la crisis del COVID-19. “Para nosotros hay tiendas que sí son esenciales no tanto por la venta en sí, sino por lo que genera como ecosistema. Tienes provincias que no vendes tanto en físico, pero online es tan fuerte que vale la pena mantenerla porque le da confianza al usuario. Vemos todos los canales de manera integrada y no separada”, indica Montt.

El empresario revela que Platanitos está a un 40% en ventas de lo que estaba el 2019, pero precisa que Kayser Perú –la marca de la compañía especializada en pijamas y ropa cómoda– se está recuperando mucho más rápido debido a la alta demanda por estos productos.

“Pijamas por todos lados fueron demandados. En web se llegó a vender 18 veces lo que vendimos el año pasado”, comenta.

José Cabanillas, director comercial de Renzo Costa, menciona que la compañía proyecta ventas entre 40% y 50% respecto al 2019, y enfoca sus esfuerzos en evitar un cierre de locales.

“Nosotros tenemos 66 puntos de venta. Estamos ahorita con 51 porque no está abierto Arequipa, Ica, Chimbote o Huánuco. Estas ciudades están muy afectadas por el contagio del COVID-19, es preocupante”, dice Cabanillas.

Al igual que otras firmas del sector, la compañía especializada en prendas de cuero proyecta ventas entre 40% y 50% respecto al 2019. El ejecutivo de Renzo Costa remarca que, asombrosamente, algunos puntos de venta como los que tienen en el ‘mall’ La Rambla Brasil o Mall Bellavista están rindiendo mucho mejor que el resto.

“Nos gustaría terminar el año al 100% del año pasado. En este momento estamos en el 40%, 45%. Considero que estos días para que termine hacia el mes de diciembre, al no haber viajes turísticos, la gente podría salir a consumir, pero los gastos están resentidos”, acota.

Cabanillas resalta, de otro lado, que el 1 de diciembre la empresa tendrá todos sus perfumes en las tiendas físicas y apuestan por una mejora de su web. “Estamos metiendo más fuerza porque vemos que es una necesidad. No es que va a reemplazar al físico, pero el físico es válido para hacer omnicanalidad”, considera.

Distinta es la situación de Crocs: Javier Longinotto, gerente general de la marca, revela que este mes la empresa está vendiendo, incluso, más que el año pasado. La preferencia de los clientes por productos más cómodos para estar en casa, según el ejecutivo, benefició a la marca durante la cuarentena.

Así, Crocs ya tiene aperturas de tiendas en carrera: abrirá su primer local en Chiclayo entre setiembre y octubre, iniciará obras para su segunda tienda en Trujillo en agosto, y la firma estudia continuar su plan de expansión en Lima y otras provincias.

