Para Ortiz, el problema argentino es un problema fiscal más que inflacionario y lo compara con lo ocurrido en Perú en los años 80, cuando el país se sobre-endeudó y gastó por encima de sus capacidades recaudatorias, lo que terminó generando una inflación elevada y una desvalorización de la moneda.

En tanto, Perea señaló que lo que ocurre en Argentina hace pensar en algunos paralelos sobre lo que se hizo en Perú a inicios de los 90. Parte del éxito para reducir la inflación de aquel entonces, fue detener la excesiva emisión monetaria que reflejaba las necesidades de financiamiento del gobierno desde el Banco Central.

Banco Central

Entre los ejes del mencionado plan, se encuentra el cierre del Banco Central de Argentina, solucionar el problema de las Leliq y la dolarización de la economía. Todo esto, en aras de disminuir la inflación interanual, que hoy alcanza el 142,7%.

Debemos conocer que las Leliq, o Letra de Liquidez del Banco Central, son promesas de pago emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a los bancos privados a corto plazo. Esto solo se da entre entidades financieras.

Así, Ortiz afirmó que lo que quiere hacer Milei, es acabar con el Banco Central, pero a través del pago de esas deudas y así sincerar el valor del banco. Sin embargo, lo primero que deberá hacer es encontrar la manera de pagar esos compromisos que tiene el BCRA.

“Durante la campaña [estuvo] siendo muy crítico de la política monetaria argentina, su discurso ha sido que esos activos totalmente sin ningún valor están, de alguna manera, inflando el precio del peso; es decir, el BCRA ha emitido contra una deuda que ha creado de leliq que no tienen valor. Si sinceramos los leliq, sinceramos este activo que no vale nada, entonces los pesos no valen nada”, explicó Ortiz sobre lo que decía Milei.

Con ello, aseguró que lo que tiene que hacer el presidente electo, es elegir entre dos escenarios: en el primero, Milei puede optar por no reconocer el valor del peso, que elevaría considerablemente el tipo de cambio y las personas terminarían perdiendo su riqueza en favor del Estado. Esto es algo a lo que Milei siempre se ha opuesto.

En el segundo escenario, Milei podría reconocer un valor más alto por los pesos; pero tendría que tener una deuda más grande con el pueblo argentino. En ese caso no hay una pérdida de riqueza de las personas, sino una pérdida de riqueza por parte del Estado Argentino; es decir, reconocer más deudas. “Es algo a lo que Milei se ha opuesto porque considera, en su ideología, que la deuda es una cosa inmoral porque terminas poniendo la cadena de la deuda a poblaciones futuras”, agregó.

Dolarización

Sobre la dolarización, Perea consideró que hay mejores opciones. “El Perú optó en los 90 por un Banco Central fuertemente autónomo, con un desarrollo institucional importante, técnico y con el objetivo de estabilidad de precios y que las cosas funcionen bien. Es mejor tener una política monetaria independiente que no tenerla”, anotó.

Sin embargo, agregó que el caso de Argentina es difícil, porque se ha erosionado la credibilidad de tal manera que la única forma que ha encontrado el presidente electo ha sido eliminar el Banco Central.

Para Ortiz, la “ventaja” de la dolarización es que es muy creíble. “De alguna manera el BCRA desaparece, ya no va a poder generar inflación y emitir y conseguir recursos. De alguna manera eso genera que la credibilidad tenga un impacto inmediato. Que la gente crea que la inflación va a caer, a diferencia de una estabilización con el tipo de cambio flexible como hizo el Perú, requiere de una construcción de confianza que es un esfuerzo a largo plazo”, explicó.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Fitch ratifica el rating soberano BBB y mantiene el outlook negativo para el Perú

Sin embargo, al polarizar, se pierde la política monetaria y esta pasa a ser de los Estados Unidos. El problema con ello, dijo Ortiz, es que, a veces, los precios en la economía son caprichosos y no reaccionan a algunos eventos como debería.

Para el especialista de la UP, lo principal es una reforma fiscal, conseguir recursos a través de privatizaciones –siendo esta la única manera de conseguir fondos– y mantener una disciplina fiscal impecable si se quiere funcionar bajo un esquema de dolarización total.

“La determinación de dónde fija el tipo de cambio Milei va a ser de alguna forma, política. Ninguna salida –ya sea a través de reconocer más deuda, pero con un programa fiscal serio e importante, o a través de una devaluación más fuerte haciendo esa recompra de pesos– va a ser agradable para nadie”, sentenció.

Finalmente, Perea resaltó que, si Milei se modera, manteniendo la orientación de políticas de mercado, Argentina tiene un gran potencial, incluso para reducir su inflación, pero se debe obrar rápidamente e implementar políticas ortodoxas.

“En Perú lo pasamos a inicios de los 90 y fue un periodo que le costó mucho a la población vulnerable. Pero se pudo sobrellevar y después vimos los beneficios”, dijo.