Con el fin beneficiar económicamente a un millón de micro y pequeñas empresas que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19, el Banco de Desarrollo (Cofide) alista cambios en el esquema de garantías y evalúa la ampliación de los recursos que se otorgan en el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-Mype).

Hasta el momento, más de 150 mil mypes han sido acreedoras de este programa, cuyos recursos suman 800 millones de soles.

Según el economista Jorge Gonzales Izquierdo, para poder llegar al millón de micro y pequeñas empresas beneficiadas se tendrá que incluir a los informales.

De acuerdo con las estadísticas que maneja de INEI, del 100% de unidades productivas, el 95% son microempresas, 4% son pequeñas y el 1% son las medianas y grandes empresas.

“El problema es que de ese 95%, la gran mayoría son informales y por eso no pueden acceder ni a Reactiva Perú ni a FAE, si Cofide está hablando que quiere irse de 260 mil (su objetivo inicial) a un millón, obviamente van a tener que incluir a las microempresas informales, no hay forma que no lo haga”, explicó el economista.

Añadió que la medida de cambios en las garantías que cubre hasta el 98% podría flexibilizarse hasta un 100% para que puedan ingresar las microempresas informales.

“Seguramente los cambios que quiere introducir Cofide es que las microempresas informales puedan entrar al FAE y eso es lo correcto. Por eso está pensando cambiar las garantías y el Estado pueda dar el 100%”, indicó.

¿CÓMO ASEGURAR QUE LOS INFORMALES PAGUEN?

El economista sostuvo que aún no se sabe qué realizará Cofide para garantizar la devolución del dinero que prestará a los informales.

“Si tú eres ejecutivo del banco y sabes que el Estado te garantiza todo, entonces te pones mano abierta, ya no te pones riguroso para prestar porque sabes que de todas maneras te devolverán”, precisó.

¿CÓMO SE EVALÚA AL INFORMAL?

“La teoría de las finanzas te dice que evalúas en ratio financiero, o sea tienes que tener un balance y un estado de pérdidas y ganancias, pero cuando no se tiene, ahí viene el problema. Quizás alguien se inventó una teoría nueva para evaluarlos”, refirió el experto en temas económicos.

Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, sostuvo que es loable el esfuerzo de FAE-Mype de tener la intención de llegar a un millón de beneficiarios de micro y pequeñas empresas.

Según sus estadísticas, hay 3,2 millones de microempresas en nuestro país.

“No hay bote de salvavidas para todos, no se puede evitar la quiebra, pero eventualmente si con este programa se llega al millón, sería un golazo”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR