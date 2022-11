La transacción por el gigante lechero será por US$210 millones como valor de las acciones- según informó Gloria, a través de Gloria Foods, a la Superintendencia del Mercado de Valores- más la cancelación de una deuda a Fonterra y otras transacciones del proceso, lo cual llevará a que el monto final sea alrededor de 591,07 mil millones de pesos chilenos (US$641,3 millones), como reportó Soprole a la Comisión para el Mercado Financiero, en Chile.

“Adicionalmente a la compraventa de acciones, la operación considera el repago de un crédito adeudado a Fonterra. [...] El proceso de desinversión de Fonterra comprende varias transacciones por un monto total de 591,07 mil millones de pesos chilenos (US$640.27 millones)”, señaló Gustavo Rencoret, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Soprole. El precio final reflejará los impuestos por ganancia de capital, ajuste por capital de trabajo, costos asociados a la cobertura del tipo de cambio, y otros costos asociados a la transacción, según los términos y condiciones del SSA.

Gloria tiene más del 70% del mercado lácteo en el país. / FERNANDO FUJIMOTO

Como se recuerda, la cooperativa neozelandesa Fonterra puso a la venta la compañía láctea- que tuvo en sus filas por tres décadas- en septiembre del 2021 para concentrarse en sus operaciones fuera de Sudamérica y en la leche de Nueva Zelanda.

Este proceso de venta, dirigido por los bancos de inversión JP Morgan, UBS y Jarden, tuvo a varios interesados. Y a inicios de este mes, se supo que el holding peruano era uno de los cuatro postores que estaban en carrera por Soprole. Al frente, según informó el “Diario Financiero” (Chile), habrían estado también la francesa Lactalis, la canadiense Saputo y una compañía de origen chino, cuyo nombre no se confirmó.

La compañía Soprole nación en 1949 en Chile, desde hace 30 años pertenece a la cooperativa láctea Fonterra.

Aunque todo está encaminado, para que se concrete esta compra, se tienen que cumplir ciertas condiciones estipuladas en el contrato. Entre ellas está la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile y el lanzamiento de una Oferta Pública de Compra de las Acciones de Soprole.

¿Cómo afronta Gloria esta compra? César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, indica que los recursos usados de Gloria a corto plazo constan de US$200 millones; sin embargo, el valor total es mayor al ser una compra grande, por lo que su estructura financiera estaría presionada por los próximos dos años. En este tiempo, recomienda que no recurran a adquisiciones de líderes de mercado como Soprole, cuyos activos estuvieron valuados en US$527 millones, hasta junio de 2022. La deuda de la compañía, para el tercer trimestre del 2022, es del 99% y posterior a la adquisición esto llevaría a ubicarse al menos en 199%, únicamente contando a Gloria; aún sin Soprole. El CEO de Fonterra, Miles Hurrell, aseguró a los medios chilenos que “el cumplimiento de las condiciones suspensivas se espera dentro de un plazo de seis meses. (...) Fonterra se complace en traspasar el negocio de Soprole a un nuevo propietario comprometido con un fuerte enfoque regional en el crecimiento”.

Foco regional y estrategia

Hace tres años, Claudio Rodríguez, director ejecutivo de Leche Gloria, comentó a este Diario que tenían como objetivo la consolidación regional. “Apuntamos a ser de los grupos lácteos más grandes en Latinoamérica, competimos con ‘monstruos’ como Nestlé o Lactalis”, dijo. La compra de Soprole podría acelerar este plan.

De acuerdo a Euromonitor Internacional, la compañía– que tiene 15 marcas bajo su paraguas en Chile– cuenta con el 20,2% del consumo de lácteos y alternativos en el mercado chileno este año, y lidera en el canal ‘retail’ . Es más, en su último Reporte de Sostenibilidad 2021, Soprole subraya que cuenta con el 29,3% del mercado total en Chile.

Claudio Rodríguez, director ejecutivo de Leche Gloria. (Foto: Alessandro Currarino) / Alessandro Currarino.

Para José Carlos Lumbreras, gerente de I+D de Perú Top Publications, esta fue una gran oportunidad que se abrió ante Gloria en el mercado lácteo chileno, al ser una empresa grande y consolidada, y la aprovechó para ingresar al mercado lácteo del sur.

Como se recuerda, Gloria aterrizó en Chile en el 2020 pero al negocio cementero, a través de su subsidiaria Yura Chile, al comprar una participación en Cementos Bio-Bio.

José Ruidías, docente de márketing y ventas de Pacífico Business School, en tanto, considera que fue una decisión más bien muy analizada, ya que no hacen tantas compras como otras firmas de consumo masivo del país. “La cultura de los Rodríguez va por ser cautos y no dar pasos muy arriesgados, por eso no se ven tantas compras de gran envergadura. En alimentos, han hecho compras pequeñas, esta es de las más grandes”, sostiene.

Posiblemente, comenta, este sea el inicio de un plan más agresivo de crecimiento. “Es una jugada estratégica, ya que las empresas de consumo masivo en Chile están un paso adelante en propuestas de hipersegmentación y tendencias de valor agregado, que se podrá integrar a Gloria. Esto aporta mucho a su plan de internacionalización, para convertirse en un jugador regional y competir con las grandes colombianas o argentinas”, agrega.

El director ejecutivo de la compañía comenta que “la oportunidad de incorporar una empresa de la categoría de Soprole a nuestro portafolio de negocios será un orgullo para nuestro holding alimentario”. Además, destaca el liderazgo de la firma en Chile, así como su excelencia en el desarrollo de marcas e innovación, que permitirán construir sinergias.

¿Qué tipo de sinergias?

Ruidías indica que Gloria es una marca muy celosa, que le cuesta mucho que otras marcas convivan con ella, por lo que no sabría si Soprole podría tener oportunidades en el Perú o Gloria como marca en Chile, pero no duda en que lo que se verá rápidamente es una aceleración en la innovación.

Romero, de Renta 4 SAB, destaca que Gloria ingresa a Chile con una marca de alto reconocimiento, que ya exporta a México y es el mayor exportador de queso de Chile. “Gloria se concentraría en generar sinergias con los mercados a los que exporta Soprole”, proyecta.

En distinto estadío de avance, Gloria tiene presencia en Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y el Perú.