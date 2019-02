Javier Quiñones Pareja: “Mi empresa fue un tema de necesidad familiar”

Junto a su hermano, Javier Quiñones Pareja decide apoyar a su familia cuando la empresa familiar contaba con grandes pasivos, apostando por el turismo receptivo.

—¿Por qué apostaron por retomar y sacar adelante el negocio?

Creo que fue más un tema de necesidad familiar. Mi hermano se relacionó de manera más temprana al negocio, siempre manifestó su deseo de continuar con el legado familiar. En mi caso, fue un poco diferente porque cuando yo me vinculé con el negocio, fue quizás el momento más crítico para la empresa; las cuentas no iban bien, sentía que mi familia me necesitaba en ese momento. Pensando que sería algo temporal, me empezó a gustar, y fui conociendo el negocio desde dentro, ocupando diversas posiciones y junto a mi hermano hicimos crecer el negocio.



—Con altas tasas de informalidad en el rubro, ¿qué retos ha implicado desarrollarse en el negocio de servicios turísticos?

Para los que hacen turismo interno su mercado es el peruano y ellos quizás todavía están dispuestos a pagar poco, de alguna manera ceder calidad a precio. En nuestro rubro, el turismo receptivo, los grandes emisores de turismo buscan empresas que estén formalizadas, puesto que se guían por la confianza.

No todos conocen nuestras oficinas o el país , pero apuestan siempre por la calidad, buscan que las empresas sean sólidas, con buena reputación, y que les den facilidades de pago. Incluso, algunos piden certificaciones de gestión de calidad para garantizar aquello que prometemos.

—¿Qué planes se vienen para el mediano plazo?

Nuestra apuesta siempre fue por la tour operación, y por muchos años hicimos mucho caso al “zapatero a tus zapatos”, pero también vemos dentro del mismo rubro otras oportunidades. La intermediación está sufriendo cambios por las grandes plataformas y la tecnología y creemos que hay un terreno más seguro en la hotelería. Hemos apostado por un hotel en Chachapoyas y otro en Lima, la integración vertical de nuestros negocios nos permite movilizar flujos de clientes entre ellos.

—¿Cómo recibes este premio LEC?

Para nosotros fue una sorpresa, lo recibimos con mucha humildad y creemos que el secreto ha sido hacer las cosas bien, de forma directa y con transparencia con cada uno de nuestros socios.