El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, señaló que para marzo se presentaría el proyecto de ley de reforma de pensiones.

En conferencia de prensa, sostuvo que la situación sobre el tema de pensiones tiene que estar relacionado con propuestas que motiven la formalidad en el país, como la reforma del régimen tributario para las micro y pequeñas empresas (mypes) que no fue aprobada por el Congreso para estar en la delegación de facultades.

“Como Ministerio de Economía tenemos una propuesta, la estamos socializando a nivel de los sectores. Tiene que ser definitivamente una propuesta consensuada. [...] En realidad la solución al tema no solamente pasa por reformar las pensiones en sí mismas, porque en realidad tener una pensión en el Perú es un lujo. El porcentaje de personas que accede a pensiones es bajo comparado al resto de la región. [La reforma] tiene que ir acompañada de medidas que incentiven la formalidad”, expresó.

Asimismo, indicó que esta reforma de pensiones tendrá un costos fiscal importante, pero reiteró la necesidad de aplicar cambios al sistema previsional, dado que de lo contrario, “vamos a enfrentar en los siguientes 10 años un costo fiscal alto sin reforma”.

Retiros de AFP

Por otro lado, sobre las propuestas legislativas para un nuevo retiro, Contreras expresó que no es el contexto adecuado para una norma que habilita a los afiliados de las AFP realizar un desembolso de sus fondos previsionales.

“Hay millones de personas que tienen un saldo cero en su cuenta [previsional]. Va a haber un cambio importante demográfico que mantener. Y la economía empieza a recuperarse. En ese sentido, esto [el retiro de AFP] no va a ayudar a los más vulnerables. En general, los que tienen una cuenta de AFP son personas de ingresos medios, de ingresos altos. Esto no es a favor de las mypes, no va a las personas de menores ingresos. Más bien, genera problemas importantes en el largo plazo”, expresó.

Contreras añadió que la medida legislativa, de ser aprobada por el Congreso y promulgada posteriormente, generará complicaciones al MEF respecto a la política fiscal, dado que el sector va a realizar “operaciones de manejo de pasivos” para pagar las amortizaciones de deuda que tiene el Estado.

Sostuvo, además, que el MEF emitirá el informe correspondiente a la propuesta legislativa, advirtiendo sus riesgos y costos potenciales para el Estado, pero que la aprobación de la eventual normal dependerá de la presidenta Dina Boluarte.