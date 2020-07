Facebook Inc superó el jueves las estimaciones de analistas sobre ingresos trimestrales, ya que las empresas utilizaron sus herramientas de publicidad digital para aprovechar un aumento en el tráfico online durante la pandemia de coronavirus.

Las acciones de la red social más grande del mundo aumentaron más de 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

El crecimiento de los ingresos fue el más lento de la historia desde que la firma cotiza en bolsa, con un 11%, aunque superó las expectativas de los analistas que habían anticipado que se hundiría al 3%, según datos de IBES de Refinitiv.

El crecimiento de 18% en el primer trimestre de este año era el más lento del que se tenían registros. Facebook proyectó que también espera que los ingresos publicitarios para el tercer trimestre crezcan más rápido de lo que estima Wall Street, a pesar del boicot publicitario que sufrió en julio.

Las ventas de anuncios, que comprenden casi todos los ingresos de Facebook, aumentaron un 10% a US$ 18.300 millones en el segundo trimestre. Los usuarios activos mensuales crecieron a US$ 2.700 millones en el segundo trimestre, por encima de las estimaciones de US$ 2.600 millones.

Los inversores aguardaban con ansias los resultados del segundo trimestre, el primer periodo que muestra el impacto total de las medidas relacionadas con el virus. Facebook dijo en abril que veía signos de estabilidad en las ventas en las primeras tres semanas del trimestre luego de una caída en marzo.

El crecimiento de los ingresos de Facebook, el segundo vendedor de anuncios por internet más grande del mundo después de Google, de Alphabet Inc., se había estancado incluso antes de la pandemia, aunque aun así llegó a más del 20% durante 2019.

El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo en abril que Facebook controlará un poco los costos este año en respuesta a la pandemia, sin “frenar de golpe” las inversiones estratégicas.

Los costos y gastos totales aumentaron un 4% a US$ 12,700 millones en el segundo trimestre, en comparación con los US$ 12,500 millones que los analistas habían pronosticado.

Las utilidades, en tanto, llegaron a US$ 5,200 millones, o US$ 1.80 por acción, en los tres meses terminados el 30 de junio, frente a los 2.600 millones del mismo trimestre del año anterior. Los analistas esperaban una ganancia de US$ 1.39 por acción.

