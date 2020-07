Amazon.com Inc superó el jueves las estimaciones de Wall Street para sus ingresos trimestrales y pronosticó ventas en el trimestre actual por encima de las expectativas, ya que la pandemia de coronavirus provocó un alza de compras en su plataforma y aumentó la demanda de sus servicios en la nube.

Las acciones de la compañía, que han subido aproximadamente un 65% este año, ganaban un 4% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Los minoristas en línea han visto un aumento en la demanda, ya que los confinamientos debido a la pandemia de COVID-19 resultaron en menos compras físicas.

La compañía pronosticó ventas netas de entre US$ 87.000 y US$ 93.000 millones para el tercer trimestre. Los analistas esperaban en promedio ingresos de US$ 86.340 millones, según datos del IBES de Refinitiv.

Los servicios en la nube de Amazon también vieron una fuerte demanda a medida que las empresas cambiaron a oficinas virtuales debido a la propagación de la pandemia. Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), que vende almacenamiento de datos y potencia informática en la nube, aumentaron casi un 29% a US$ 10.810 millones.

Las ventas netas aumentaron a US$ 88.910 millones en el segundo trimestre, que terminó el 30 de junio, desde US$ 63,400 millones, superando las estimaciones de US$ 81.560 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Huawei lidera ventas en medio de guerra comercial entre EE.UU. y China