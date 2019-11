Las exportaciones de pisco a septiembre (US$ 4.9 millones), cerraron con un incremento de 18% respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 4,2 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gremio exportador estimó que este 2019, y luego de dos años de caída (-21% en 2017 y -17% en 2018), los despachos de nuestra bebida bandera cerrarían en azul, superando los casi US$ 5,5 millones de 2018.

El principal mercado del Pisco fue Estados Unidos (US$ 2,2 millones), que concentró el 45,5% del total e incrementó sus pedidos en 22%; le siguieron España (US$ 598.591), Países Bajos (US$ 342.056), Ecuador (US$ 209.035) y Francia (US$ 186.668).

De un total de 35 destinos que importaron nuestro producto por más de US$ 1.000, resaltan por sus crecimientos Ecuador (158,2%), Francia (60%) y Colombia (86%).

También se observan algunos lejanos como Taiwán, India, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, China, Hong Kong, Corea del Sur y Uganda.

Por montos menores a US$ 1.000 se exportó a Nueva Zelanda, Finlandia, Sudáfrica, Rusia, Aruba, Guayana Francesa, Curazao y Maldivas.