Los envíos peruanos al exterior en el 2022 (US$ 63 mil 193 millones), cerraron con un crecimiento de 4%, luego de presentar caídas en 5 de los 12 meses del año, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Las caídas más profundas fueron las del último trimestre (octubre -6%, noviembre -19% y diciembre -8%).

Por motivos internos y externos, los despachos registraron un comportamiento inestable en los últimos años. Luego de crecer 8%, 23% y 8% en el 2016, 2017 y 2018 respectivamente, en el 2019 y 2020 se contrajeron -2% y -11%, para luego crecer 48% en el 2021 (efecto rebote tras la pandemia por el coronavirus), indicó el gremio en mediante un comunicado.

El presidente del gremio, Julio Pérez Alván, expresó su preocupación por las cifras de enero, y en particular por el efecto en la cadena exportadora (trabajadores y sus familias, productores, proveedores, exportadores), que se conocerán en un mes.

“Hay tensión y preocupación por el bienestar de los trabajadores, los daños a la propiedad privada y la confianza con los compradores internacionales”, dijo.

Tradicionales

Las exportaciones primarias en el 2022 sumaron US$ 44 mil 914 millones, registrando una participación del 71% del total de la oferta peruana y un crecimiento de apenas 0,3% en comparación al 2021 (US$ 44 mil 767 millones).

El subsector líder fue la minería tradicional con US$ 35 mil 032 millones, que cerró con una disminución de -7% debido a la inestabilidad política-social y la falta de predictibilidad. En el segundo puesto se ubicaron los hidrocarburos (US$ 6 mil 151 millones), experimentando un ascenso de 57,9%, siguiéndoles la pesca (1,9%) y agro (57,3%).

Las partidas que resaltaron por monto US$ FOB fueron el cobre y sus concentrados, oro en las demás formas en bruto, gas natural y licuado, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, cinc y sus concentrados, harina de pescado, hierro y sus concentrados, café, molibdeno y sus concentrados, y plomo y sus concentrados.

A pesar de reducir su demanda en -2%, China (US$ 20 mil 086 millones), ocupó el primer lugar en el ranking con una participación de 44,7%. Le siguió EE.UU. (US$ 2 mil 963 millones) y Japón (US$ 2 mil 848 millones). Completaron el top five Canadá y Corea del Sur.

No tradicionales

Por su parte, los envíos no tradicionales sumaron US$ 18 mil 279 millones, registrando un incremento de 13.1% respecto al 2021 (US$ 16 mil 152 millones) y representando el 29% del total.

La agroindustria (US$ 8 mil 527 millones) se consolidó como el sector más importante con una variación positiva de 7.8%. Destacaron los arándanos, uvas frescas, paltas, espárragos y mangos, entre otros.

Segundo en el ranking se ubicó el químico (cerca de US$ 2 mil 345 millones), con un alza de 23.1%, gracias principalmente a los despachos de ácido sulfúrico; alcohol etílico sin desnaturalizar; óxido de cinc; y demás placas, láminas, hojas y tiras de propileno.

Les siguieron La siderometalurgia (US$ 1,637 millones 868 mil), pesca para consumo humano directo (US$ 1,568 millones 870 mil), prendas de vestir (US$ 1,395 millones), minería no metálica (US$ 1,092 millones 747 mil), metalmecánica (US$ 660 millones 789 mil), textiles (US$ 477 millones), varios (cerca de US$ 447 millones) y maderas (US$ 126 millones).

De los 10 subsectores con valor agregado solo 6 obtuvieron cifras récord: la agroindustria, químico, siderometalurgia, prendas de vestir, minería no metálica y metalmecánica. Otros como pesca no tradicional, textiles, varios y maderas, no alcanzaron lo logrado en años anteriores.

El país que más demandó productos peruanos del sector no tradicional fue EE.UU. (US$ 5 mil 638 millones) acumulando el 30.8% del total e incrementando sus pedidos en 17.9% respecto al 2021. También se exportó a Países Bajos, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros.

En el detalle mensual se puede apreciar que en los últimos 4 meses del 2022 tuvieron un menor crecimiento. En septiembre 4%, octubre 7%, noviembre 4% y diciembre solo 2%, cuando en meses anteriores crecían a 2 dígitos (enero 14%, febrero 27%, marzo 33%, abril 10%, mayo 19%, junio 20%, julio 13% y agosto 19%.)

Otros datos

-Las exportaciones primarias cayeron -14% en el 2014, -17% en el 2015, crecieron 13% en el 2016, 28% en el 2017 y 6% en el 2018, para luego volver a contraerse -6% en el 2019 y -12% en el 2020.

-En el 2021 cerraron con un alza de 57% (efecto rebote por la pandemia).