Son más los peruanos que al jubilarse preferirían una pensión de por vida frente a aquellos que esperarían el retiro total de sus ahorros previsionales.

Este es uno de los resultados de la reciente encuesta nacional urbana de El Comercio-Ipsos que recoge las opiniones de peruanos a setiembre de este año. Hablamos de un 66% que prefiere este pago mensual frente a un 32% que optaría por retirar su fondo acumulado.

No obstante ello, la encuesta también revela que solo un 23% se encuentra afiliado a una AFP y un 13% a la ONP. En cambio, el 62% no está inscrito en ninguno de los dos sistemas de pensiones.

Para el exministro de Economía, David Tuesta, dichos resultados resultan importantes; pero abren un abanico de variables por analizar.

“Requieres ahorrar con cierta frecuencia para lograr la pensión deseada. Lo que se tiene que trabajar es en esa ausencia de asesoría a la persona respecto a lo que será su jubilación. No hay un sistema que se haya desarrollado en el Perú que tenga esa capacidad de asesoramiento”, dijo.

El economista también afirmó que se deben brindar incentivos al ahorro. “Al trabajador independiente debemos hacerle ver lo que sus pares dependientes están garantizando con sus aportes”, señaló.

Encuesta de Ipsos sobre el sistema previsional peruano. (Fuente: Ipsos / Infografía: Luis Huaitan)

Coincidió con estas ideas la parlamentaria y presidenta de la comisión para la reforma del sistema de pensiones del Congreso, Carmen Omonte. “Hay que enseñar, desde el colegio incluso, todas las características e implicancias de la previsión, para que puedan elegir y alcanzar una jubilación digna”, indicó.

A su turno, el profesor de Finanzas de la UPC, Jorge Luis Ojeda, consideró necesario evaluar los ahorros del trabajador durante su etapa activa laboral.

“Hay personas que habiendo aportado a la AFP, llegan al final de sus aportes y la pensión que obtendrán es muy baja. En ese caso sería difícil decirle que se quede con una pensión. Depende mucho del fondo”, dijo y agregó que siempre será importante garantizar al afiliado una cobertura en salud.

Asimismo, agregó la necesidad de que se incentive el ahorro para los independientes. “Si el estado no realiza este programa de incentivos, luego el Estado mismo los tendrá que atender”, acotó.

El modelo más óptimo

El sondeo también revela que el 75% de peruanos prefiere un sistema previsional de cuentas individuales; mientras que un 19% un fondo común.

Omonte explica que desde la comisión que ella preside se viene evaluando cuál es el modelo más apropiado. “Esperamos encontrar uno de acuerdo a la realidad del país, un modelo que garantice a los peruanos tener una pensión digna”, agregó.

La congresista informó que la comisión ya terminó la primera etapa de su trabajo, donde se priorizó el diálogo amplio con todos los sectores. Hoy se encuentran en la segunda etapa, donde se definirá el marco conceptual para la reforma.

“La comisión que presido apunta a lograr una reforma que sea sostenible, financiera y socialmente, en el tiempo; que garantice ampliar la cobertura, eliminar el riesgo de pobreza e inseguridad en la vejez, generar prestaciones de calidad, mejorar la rentabilidad de los afiliados y elevar las pensiones”, agregó.

El retiro del 100% de la AFP

Mañana miércoles se debatirá en la comisión de Economía del Congreso la propuesta para el retiro del 100% de los aportes de la AFP. Al respecto, el exministro David Tuesta explica que dicha propuesta carece de sustento técnico.

“La filosofía planteada durante esta pandemia es permitir la flexibilidad de usar los fondos de pensiones para atender situaciones de vulnerabilidad. Plantear una segunda ola de acceso, no tiene ningún sentido con el concepto de vulnerabilidad. No tiene explicación razonable si es que esa sigue siendo la justificación”



Advirtió que el problema de un retiro del 100% de los aportes AFP para quienes no han estado un año en planilla es que no terminaría beneficiando a quienes realmente apunta el Congreso.

“Cuando uno revisa las cifras, ves que un tercio del potencial cantidad de dinero que podría salir de los fondos - casi dos puntos del PBI- se lo va a llevar un grupo de personas que goza de altos ingresos. Porque este grupo no necesitan estar en planilla porque percibe ingresos de primera categoría o por utilidades de sus empresas. La medida no favorece a quienes el Congreso realmente apunta. No tiene relación con el criterio de vulnerabilidad", explicó.