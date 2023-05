La comisión de Trabajo del Congreso, en sesión extraordinaria realizada hoy, puso a votación dictámenes sobre una propuesta que optimiza el Sistema de Pensiones Peruano y que, en su contenido, plantea la administración del sistema previsional a manos del sector público. La iniciativa es de autoría de la congresista Sigrid Bazán, quien preside la referida comisión.

Se trata de una iniciativa que, en su momento, fue rechazada por la referida comisión en marzo de este año y sobre la cual la congresista Bazán advirtió se plantearía una reconsideración. Si bien esto no sucedió, el pasado 22 de mayo el congresista Raúl Doroteo presentó un pedido de reconsideración sobre la iniciativa. Ello devino en que esta tarde se vote un dictamen en mayoría y otro en minoría, siendo este último el que fue aprobado.

Detalles de la votación

El dictamen en mayoría recomendaba la no aprobación y el envío al archivo de la medida; mientras que el dictamen en minoría recomendaba la aprobación de la iniciativa.

Para el dictamen en mayoría, la votación fue de 10 votos a favor y 10 en contra. La congresista Sigrid Bazán hizo uso de su facultad de voto dirimente, con lo cual la medida consiguió 11 votos en contra y se descartó enviarlo al archivo. Posteriormente, el dictamen en minoría alcanzó 11 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Con lo cual la iniciativa fue aprobada.

Sin embargo, tras la votación, la congresista Rosangella Barbarán pidió la palabra en la sesión cuestionando la votación. “El dictamen en mayoría y el dictamen en minoría tienen la firma de un mismo congresista. Que se utilice esto, sabiendo que se ha cometido una falta, es perjudicial para la práctica del Congreso. Que se aclare esta situación”, increpó la congresista a la presidenta de la comisión de Trabajo. La respuesta de la congresista Bazán fue que la votación ya había sido ejecutada y se cerró la dispensa de actas.

La participación del congresista Carlos Anderson se sumó a la discusión durante la sesión. “Se está manejando esto tan mal que pediré formalmente la censura de la mesa directiva de esta comisión”, dijo el parlamentario a la presidenta de la comisión.

La doble firma

La doble firma al que la congresista Barbarán hizo mención correspondería a la del parlamentario Raúl Doroteo, congresista de Acción Popular y acusado de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en el caso “Los Niños”. Dicho parlamentario, en marzo, votó en contra de la iniciativa.

Sin embargo, el 22 de mayo, presentó un pedido a la comisión en el que considera “pertinente hacer una reevaluación del dictamen y que los proyectos de ley en mención no sean archivados”. Su firma y dicho documento de reconsideración figuran junto con el dictamen en mayoría. Sin embargo, en el dictamen en minoría, también aparece su firma.

Según José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, esta figura solo es posible si se trata de un secretario de la referida comisión. “Salvo que sea el secretario, él está obligado a firmar como secretario del dictamen. Podría firmar en otro dictamen como congresista. Si él no es el secretario, él puede firmar un solo dictamen, no los dos”, aclaró.

Los cargos de vicepresidente y secretaria de la comisión lo tienen los congresistas Miguel Ciccia y Lucinda Vásquez, respectivamente.

Adicionalmente, obra en este caso la opinión consultiva 02-2021-2022-CCR/CR de la comisión de Constitución y Reglamento que considera que el congresista puede cambiar el sentido de su voto “durante el llamado a votación y hasta antes del cierre de la misma”. De “a favor” a “en contra” o visceversa e incluso en abstención.

Otras faltas

Minutos después de ocurrida la votación, la congresista María Cruz Zeta de la bancada de Fuerza Popular participó en la sesión para advertir que su voto había sido considerado a favor cuando era en contra. “Quiero aclarar mi voto en el dictamen en minoría. Mi voto es en contra y no a favor como erróneamente se consignó al momento de la votación”, acotó. Dicha observación se hizo después de que la comisión ejecutara los acuerdos alcanzados.

Según Cevasco, si el secretario técnico consignó una votación de forma diferente al sentido emitido por la congresista, ello constituye una falta. “Hay un acuerdo del Congreso por el cual se puede reconsiderar cuando no se han ejecutado las actas. En este caso, el acuerdo ejecutado significa soltar el dictamen con las firmas para consignarse en la agenda del Pleno. La congresista puede pedir la anulación de ese resultado dado que su voto es diferente y si se considera que lo hecho en la comisión va contra todo procedimiento, pueden pedir la censura de la presidencia de la comisión”, explicó.

La iniciativa

La medida aprobada esta tarde en la sesión implica la creación de un Sistema Integrado Universal de Pensiones, el mismo para el cual el Ministerio de Trabajo será su ente rector. Asimismo, según la propuesta, sería la Sunat la institución encargada de la recaudación de los aportes bajo el nuevo sistema.

El sistema determina que los afiliados a la ONP pasarían obligatoriamente a formar parte del SIUP, mientras que los afiliados a las AFP menores a 45 años serían considerados asegurados a dicho sistema. Para aquellos mayores de 45 años, la incorporación sería voluntaria.