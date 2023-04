Muchas personas se sienten agobiadas al tener deudas porque creen que no pueden ahorrar. Sin embargo, sí es posible cumplir con tus responsabilidades económicas y ahorrar al mismo tiempo, solo es necesario tener una buena planificación y diseñar un presupuesto mensual, según informó Alfredo Marín, sub gerente de Pasivos Retail de BanBif.

Explicó que si estas pagando un préstamo, se trata de un gasto necesario que debe ser incorporado a tu presupuesto familiar, la primera acción según el resultado de tu presupuesto, es ver si la cuota puede mejorar (bajar), es decir buscar una compra de deuda por otra entidad a un menor costo financiero y así mejoras tu liquidez.

Además de cuidar tu nivel de liquidez, debes definir que puedes sacrificar. La forma de equilibrar el ahorro y el pago del préstamo va por revisar el presupuesto y decidir si se puede hacer algún ajuste para que se produzca el ahorro.

En ese sentido, el directivo de BanBif recomendó tres pasos para empezar ahorrar:

1.- Elaborar el primer presupuesto personal. Tome un excel y anote todos los ingresos, luego todos los gastos. Ahora distribuya cada gasto en uno de 3 grupos o tipos: gastos útiles (sin alguno de ellos no puedes vivir adecuadamente, comida, luz, agua, movilidad, internet, etc), gastos necesarios (que puedes diferirlos o programarlos) y gastos de recreo (obedecen a un gusto, vanidad, comer en la calle, hacer un regalo, etc).

2.- Tomar la decisión y en base de su presupuesto defina un monto a ahorrar. Por ejemplo S/30.00 mensual y ahorre eso. Usted defina, no es importante el monto al inicio, sino la disciplina y constancia.

3.- Abra una cuenta y deposite lo ahorrado. Con esto está alejando el dinero de su lado.

Ejecute estos 3 pasos y luego de 3 meses piense en una meta, suba el monto y busque más rentabilidad. Esto le permitirá generar el hábito del ahorro y apartarse del hábito del gasto.

Pero si no tiene fuerza de voluntad y determinación para ahorrar; entonces sugiero haga lo siguiente: Fije un monto mensual para ahorrar, algo que sea razonable, cuando menos lo que gasta en promedio un día del mes; abra una segunda cuenta, no ahorres al inicio en la misma cuenta donde te abonan tu remuneración, busca otra entidad y finalmente, automatiza tus ahorros, es decir usa una herramienta donde programes que todos los meses te carguen en tu cuenta sueldo y se abone el dinero en la otra cuenta.

Finalmente, si no puedes hacerlo, debes cambiar tu estilo de vida, sino es posible, sal de tu zona de confort y busca la manera de generar más ingresos, por ejemplo capacítate, busca un empleo adicional u otro empleo.