Congreso busca prohibir los despidos hasta 30 días después de la cuarentena: ¿por qué no podría aplicarse? Un proyecto legislativo busca dejar sin efecto la terminación de todo vínculo laboral hasta el 30 de julio, incluyendo a aquellos que ya han sido despedidos o a quienes tienen contratos no renovados. La propuesta sería inconstitucional pues esta no puede tener efectos retroactivos y golpearía económicamente sobre todo a las empresas que aún no pueden volver a operar, señalan abogados