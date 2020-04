La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, señaló que no se aplicará la suspensión perfecta de labores sin que las empresas del sector privado demuestren que necesitan aplicarla durante el estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus (COVID-19).

“Nadie irá a su casa a través de una suspensión perfecta si no ha pasado el filtro de la necesidad de adoptar esa medida de manera excepcional”, indicó la ministra en entrevista con “Canal N”.

Añadió que la propuesta de habilitar este mecanismo “tiene consistencia con la preocupación de nuestro Gobierno por atender la situación de los sectores más vulnerables”.

Sobre la extensión de la propuesta, Cáceres subrayó que coincidirá con el período de emergencia sanitaria.

“Ninguna de las medidas laborales tiene vocación a futuro si aún estamos encarando una situación en donde las empresas están en riesgo”, dijo.

Además, al ser preguntada sobre si el Estado pedirá un reembolso ante un eventual pago de las obligaciones de EsSalud de los empleadores o un subsidio para menguar el efecto de la licencia sin goce de haber; la ministra respondió: “El planteamiento general es una contribución del Estado, así como el pago del bono a hogares vulnerables independientes o los que se encuentran en pobreza o pobreza extrema”.

No obstante, apuntó que antes de dictaminar una medida como esta, se debe definir el marco normativo económico para evaluar el riesgo que enfrenta el país.

Cáceres indicó que se reunirá con los representantes de los trabajadores y empresarios para debatir y aprobar el marco normativo en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

“La preparación y planteamiento de medidas resulta indispensable. El marco de esas medidas, que es económico, queremos presentarlo mañana [lunes] en el CNT”, anotó.

De otro lado, Cáceres señaló que las medidas que se adoptan en su sector durante el período de la emergencia nacional por el COVID-19, están orientadas a preservar el empleo y defender a los trabajadores.

“La apuesta del Gobierno es preservar el empleo. Toda medida orientada a preservar los empleos se van a fortalecer, promover, y no vamos a escatimar ningún esfuerzo desde nuestros servicios de orientación, conciliación de solución de controversias, lo vamos a poner a disposición de las empresas y los trabajadores, con ese norte, salvar empleos”, dijo.

“Y que la pita no se rompa por el lado más débil, que normalmente son los trabajadores que no tienen representación o no tienen la capacidad de argumentar en una lógica de llegar acuerdo con los empresarios”, acotó.

